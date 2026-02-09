A kőkemény Jake Paul sem bírt a könnyeivel amiatt, ami a téli olimpián történt + videó

Jutta Leerdam az előző olimpia ezüstérmese volt 1000 méteren, ebben az idényben pedig a legjobb időeredménnyel rendelkezett, s az öt világkupaversenyből hármat megnyert a távon. Mégis majdnem lemaradt az olimpiáról, mert a december végén rendezett holland válogatón bukott. Leerdam 500 méteren kiharcolta az indulás jogát, ez is segíthetett neki abban, hogy végül erősebb számában, 1000 méteren is bizalmat szavazott az ismert influenszer-ökölvívó, Jake Paul menyasszonyának a holland szakvezetés a válogató első két helyezettje, az 500 méteres világcsúcstartó Femke Kok és az 1000 méteren rövidpályás gyorskorcsolyában kétszeres olimpiai bajnok Suzanne Schulting mellett.

Jake Paul sem bírt könnyeivel menyasszonya, Jutta Leerdam sikere láttán, megszületett a milánói–cortinai téli olimpia első holland aranyérme Fotó: AFP/Daniel Munoz

Az olaszok az első két számban két érmet, köztük egy érzelmes aranyat is ünnepelhettek, női 1000 méteren viszont nem volt dobogóesélyesük, talán ez is közrejátszott abban, hogy a lelátó Milánóban is narancsba borult, nemcsak Vilmos Sándor király jelenlétének köszönhetően érezhették magukat hazai pályán a hollandok, akiknek a nemzeti sportágban az első két versenynapon egyetlen érem sem jött össze.

Femke Kok csúcsa nem élt sokáig, Jutta Leerdam nyert

A holland király már az első pár után ünnepelhetett, Schulting az élre állt, s sokáig vezetett, ugyanakkor csalódott volt, mert érezte, hogy a gyengébb utolsó köre miatt nem lesz esélye arra, hogy hosszú pályás gyorskorcsolyában is olimpiai érmes legyen – végül nyolcadik lett.