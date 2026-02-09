Jutta Leerdamgyorskorcsolyatéli olimpia 2026Jake Paul

A kőkemény Jake Paul sem bírt a könnyeivel amiatt, ami a téli olimpián történt + videó

Miután az első két számban érmet sem nyert Hollandia nemzeti sportágában, gyorskorcsolyában a milánói–cortinai téli olimpián, a harmadikban, női 1000 méteren kettős holland siker született. Az olimpiai bajnok Femke Kok előtt Jutta Leerdam lett, aki a válogatón elszenvedett bukása ellenére indulhatott az olimpián. A lelátón Vilmos Sándor holland király, valamint az influenszer-ökölvívó, Jake Paul is ünnepelt, utóbbi meg is könnyezte menyasszonya, Jutta Leerdam nagy diadalát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 20:20
Jutta Leerdam örömkönnyei: a holland gyorskorcsolyázó vőlegénye, Jake Paul szeme láttára lett olimpiai bajnok Milánóban Fotó: AFP/Wang Zhao
Jutta Leerdam az előző olimpia ezüstérmese volt 1000 méteren, ebben az idényben pedig a legjobb időeredménnyel rendelkezett, s az öt világkupaversenyből hármat megnyert a távon. Mégis majdnem lemaradt az olimpiáról, mert a december végén rendezett holland válogatón bukott. Leerdam 500 méteren kiharcolta az indulás jogát, ez is segíthetett neki abban, hogy végül erősebb számában, 1000 méteren is bizalmat szavazott az ismert influenszer-ökölvívó, Jake Paul menyasszonyának a holland szakvezetés a válogató első két helyezettje, az 500 méteres világcsúcstartó Femke Kok és az 1000 méteren rövidpályás gyorskorcsolyában kétszeres olimpiai bajnok Suzanne Schulting mellett.

Jake Paul sem bírt könnyeivel menyasszonya, Jutta Leerdam sikere láttán, megszületett a milánói–cortinai téli olimpia első holland aranyérme
Jake Paul sem bírt könnyeivel menyasszonya, Jutta Leerdam sikere láttán, megszületett a milánói–cortinai téli olimpia első holland aranyérme Fotó: AFP/Daniel Munoz

Az olaszok az első két számban két érmet, köztük egy érzelmes aranyat is ünnepelhettek, női 1000 méteren viszont nem volt dobogóesélyesük, talán ez is közrejátszott abban, hogy a lelátó Milánóban is narancsba borult, nemcsak Vilmos Sándor király jelenlétének köszönhetően érezhették magukat hazai pályán a hollandok, akiknek a nemzeti sportágban az első két versenynapon egyetlen érem sem jött össze.

Femke Kok csúcsa nem élt sokáig, Jutta Leerdam nyert

A holland király már az első pár után ünnepelhetett, Schulting az élre állt, s sokáig vezetett, ugyanakkor csalódott volt, mert érezte, hogy a gyengébb utolsó köre miatt nem lesz esélye arra, hogy hosszú pályás gyorskorcsolyában is olimpiai érmes legyen – végül nyolcadik lett.

Kok viszont megdöntötte Takagi Miho pekingi olimpiai csúcsát, így az utolsó pár előtt már biztos volt a holland érem: abban következett Leerdam és a címvédő Takagi.

Jutta Leerdam pedig élt az eséllyel, amit a decemberi bukása ellenére megkapott, s olimpiai bajnok lett. Kok az ezüstérmes, a japán Takaginak ezúttal a bronz jutott a két holland mögött.

Téli olimpia: Jake Paul és Jutta Leerdam örömkönnyei

Leerdam elsírta magát, ahogy a lelátón a vőlegénye, Jake Paul is. Az amerikai influenszer a legutóbbi ökölvívómeccsén megtapasztalta, hogy a sportban megvannak a maga határai, a közösségi média világában szintén otthonosan mozgó menyasszonya viszont a pályán ért fel a csúcsra, olimpiai bajnok lett.

A hollandok is ünnepelhettek, bár nem mind: Leerdam sztárallűrjei miatt megosztó személyiség, egyesek amiatt kritizálták, hogy nem csapattársaival, hanem luxusmagángéppel utazott az olimpiára, mások, köztük a hollandok tizenháromszoros olimpiai érmes gyorskorcsolya-legendája, Ireen Wüst pedig azért, mert Leerdam társaival ellentétben nem állt szóba az újságírókkal az elmúlt napokban.

Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 1000 méter

  1. Jutta Leerdam (holland) 1:12,31 perc (olimpiai csúcs)
  2. Femke Kok (holland) +0,28 másodperc
  3. Takagi Miho (japán) +1,64 mp

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

