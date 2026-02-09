Blama a téli olimpián: ugyanaz a baj, mint Párizsban

A milánói–cortinai téli olimpia sztárjai közül már többen is pórul jártak az érmeikkel. Az amerikai Breezy Johnson már a női lesiklás megnyerése utáni sajtótájékoztatón mutogatta, hogy az érme egy darabja, amelyre a szalagot erősítenék, szinte azonnal leesett róla. Honfitársa, a műkorcsolya csapatversenyén győztes Alysa Liu a közösségi oldalán ugyanilyen problémáról számolt be, mondván, az ő érmének nincs szüksége szalagra. Mielőtt még azt gondolnánk, hogy csak az amerikaiakat sújtja ez az átok, megnézhetjük a bronzérmüket ünneplő német biatlonistákról készült videót, amelyen szintén az látszik, hogy az egyik sportoló érméről leesett a szalag. És persze nem feledkeztünk meg az első ilyen esetről sem, amikor a svéd Ebba Andersson elveszítette a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében szerzett ezüstérmét. A medál már az eredményhirdetés után három darabra tört, a hóba esett, és Andersson aztán még csak meg sem találta.

Egyre többen panaszkodnak a milánói–cortinai olimpián kapott érmek miatt Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Párizsban is gondok voltak az érmekkel

Andrea Francisi, a milánó–cortinai 2026-os játékok operatív igazgatója leszögezte, tisztában vannak a problémával, és keresik is a megoldást.

– Maximális figyelmet fogunk fordítani az érmekre, és természetesen azt szeretnénk, hogy minden tökéletes legyen, amikor átadják az érmet, hiszen ez az egyik legfontosabb pillanata a sportolóknak.

Arról viszont nem szólt Francisi, hogy kárpótolják-e csereérmekkel az érintett győzteseket. Ha megteszik, a párizsi olimpia szervezőiről vesznek példát, akikhez 2025 februárjáig 220 (!) kérelem érkezett, hogy elhasználódás miatt cseréljék ki a silány minőségű, elszíneződő medálokat.