ZelenszkijKárpátaljaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Zelenszkij: Oroszország a NATO határához közeli térségeket támadta

Oroszország szerda délután Ukrajna nyugati megyéire mért kiterjedt légi támadást, amelynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 18:24
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Ma egész nap az oroszok Sahíd csapásmérő drónok hullámait indítják régióink ellen, különösen a NATO-országok határaihoz legközelebb eső térségeket célozva. Találatok voltak Kárpátalján, Lviv megyében, Voliny megyében, valamint Ivano-Frankivszk és Rivne megyében is

 – írta délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy az eddig beérkezett adatok szerint hat ember vesztette életét és többtucatnyian sebesültek meg, köztük gyerekek is.

Jelenleg is orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján – közölte Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere nemrég. A tájékoztatás szerint eddig öt drón becsapódásáról tudnak: kettő Szolyva mellett történt, egy Ungváron, további kettő pedig más településeken. A magyar kormány folyamatos kapcsolatban áll az ungvári főkonzullal, és a történteket a kormányülésen is napirendre veszik. Az orosz–ukrán háború friss híreit itt olvashatja.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
