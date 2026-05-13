Zelenszkij: Oroszország a NATO határához közeli térségeket támadta

Ma egész nap az oroszok Sahíd csapásmérő drónok hullámait indítják régióink ellen, különösen a NATO-országok határaihoz legközelebb eső térségeket célozva. Találatok voltak Kárpátalján, Lviv megyében, Voliny megyében, valamint Ivano-Frankivszk és Rivne megyében is
– írta délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy az eddig beérkezett adatok szerint hat ember vesztette életét és többtucatnyian sebesültek meg, köztük gyerekek is.
