Zelenszkij: Oroszország a NATO határához közeli térségeket támadta

Jelenleg is orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján – közölte Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere nemrég. A tájékoztatás szerint eddig öt drón becsapódásáról tudnak: kettő Szolyva mellett történt, egy Ungváron, további kettő pedig más településeken. A magyar kormány folyamatos kapcsolatban áll az ungvári főkonzullal, és a történteket a kormányülésen is napirendre veszik. Az orosz–ukrán háború friss híreit itt olvashatja.