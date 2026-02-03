És még mindig a szőlő…

Február lett, ami hála Kézdy Dániel remek ötletének, a furmint hónapja immár jó néhány éve. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy érdemes beszélni a furmint kapcsán Tokajról és a világörökségi címről, amit a borvidék több mint két évtizede birtokol. Magyarország 1985-ben csatlakozott a Világörökség Egyezményhez, 2002. óta pedig világörökségi védelem alatt áll a tokaji történelmi borvidék kultúrtáj is.

A világörökségi védelem kiterjed éppúgy a természeti környezet egyes elemeire, mint ahogy épületekre, a borkészítés kapcsán keletkezett pincékre, feldolgozókra, épületegyüttesekre – és tágan értelmezve mindazokra a kézzel nem fogható, de egyértelműen létező termesztési kultúrára, hagyományra, a hegyaljai termelők szőlő- és bor iránt érzett tiszteletére és kapcsolatára, tudására, ami ezt a területet évszázadok óta életben tartja.

A Tokaji borvidék 1737 óta élvez védettséget, amikor is egy királyi rendelet – a világon elsőként – zárt borvidékké nyilvánította. A védettség persze csak úgy tudott és tud létezni, ha az azzal élők tisztában vannak saját kötelességükkel és felelősségükkel is. A speciális borkészítési eljárások fenntartása komoly szakmai felkészültséget és kitartást is igényel.

Tudjuk jól, hogy a nagy minőségű borok létrejöttének alapja a tájban, a terroirban rejlik. De fel kell tegyük magunknak a kérdést: létezik-e terroir fogalom a szőlőfajták nélkül? Olyan lenne- vajon a ma ismert Rheingau vidékén termett bor, ha nem rizlingből készülne, szeretné-e a borvilág oly nagyon Burgundia szépségeit, ha nem a chardonnay vagy a pinot noir lenne azok alapja? Lehet, hogy a kérdés felesleges és fel sem kell tennünk: lehetne a tokaji bor olyan egyedi és megismételhetetlen, ha zömmel nem a furmintból készülne? A választ vélhetően mindannyian tudjuk: egyértelműen nem.

Néhány a furmint arcai közül

A furmint jelen tudásunk szerint itt a borvidék területén alakulhatott ki. Szülőit vélhetően ismerjük – a gouais blanc és az alba imputato fajták spontán keresztezésének az eredménye. Egy biztos: a furmint évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be a hegyaljai borászatban. Ennek eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a világ legöregebb borairól készült borleírások között a természetes édes borok java része nem más, mint különféle évjáratú tokaji aszúk sora. Olyannyira, hogy 300-350 éves tételekről is találunk igencsak pozitív érzékszervi leírásokat, leginkább Michael Broadbent ismert angol borszakíró és Hardy Rodenstock német borgyűjtő tollából. (Rodenstock borgyűjtői életműve ugyan szenvedett némi csorbát, hamisítási ügybe keveredett, de vélhetően igaz tokaji aszúkból is komoly gyűjteménye volt.)

Ezek a borok nem lennének ilyen tartósak és életképesek, ha a gerincüket adó szőlőfajta ne tartozna a világ legjobbnak mondott szőlőfajtái közé.

Lehet, most kissé felkapják a fejüket ezen a kijelentésen. Meggyőződésem, hogy talán még a mi életünkben eljön az az idő, amikor a furmintot nem csak mi, elkötelezett furmint-hívők fogjuk a legjobbak között szamon tartani.