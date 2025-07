Időt veszthet Szlovákia a fejlesztésben

Ez azért fontos, mert a csehek után most a szlovákok is annak a VVER–1200 típusú egységnek az építését zárták ki, ami a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság szerint is megfelel a legszigorúbb nukleáris biztonsági követelményeknek, míg az AP1000 egy ettől korábbi fejlesztés.

A szakértő emlékeztetett, korábban az amerikai, illetve a kínai beruházások során a kulcsfontosságú berendezések tervezési hibáiból adódó technológiai, építési, finanszírozási és egyéb problémák, valamint például a cég korábbi csődje miatt csak jelentős késéssel és költségnövekedéssel tudtak a projektek megvalósulni.

Jelenleg az amerikai AP1000 típusú egységeket politikai alapon kiválasztó Lengyelországban, Bulgáriában és Ukrajnában épülhetnek ilyen blokkok. Illetve a bejelentett nagy amerikai atomerőművi-építési boom keretében a tervek szerint tíz új egységet kellene a Westinghouse cégnek építeni. Ebbe a sorba csatlakozhat be most Szlovákia is. Csehország pedig valójában a megszaporodott rendelésállomány miatt nem látott garanciát arra, hogy az erőművek el is készülnek. Kérdés, a Westinghouse meg tud-e birkózni ezekkel a megrendelésekkel.

Szlovákia és a térség esetében ugyanis az új atomerőművi beruházás létfontosságú, hiszen az új szlovák nukleáris kapacitás nem csupán északi szomszédainknak jelenthetne hosszú távon ellátásbiztonságot, hanem az export révén a szomszédos országok ellátásbiztonságát is növelné.