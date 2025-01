Folytatódó globális atomreneszánsz 2025-ben

A globális és az európai villamosenergia-ellátásra egyaránt igaz, hogy öregszik az erőműpark, folyamatosan növekszik a villamosenergia-igény és az árak is miközben ellátásbiztonsági kockázatok merülnek fel, valamint a klímavédelmi célokat is teljesíteni kell. A problémák egyik sarkalatos pontja az éghajlat szempontjából káros szénerőművi termelés mérséklése, illetve kivezetése, ami növeli a kapacitáshiányt. Ebben a helyzetben egyre több ország ismeri fel, hogy a legjobb megoldás az atomerőművek alkalmazása – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy az atomreneszánsz folytatódik. Idén több mérföldkőnek történő esemény is várható az atomenergetikában.

A Paks II. Atomerőmű esetében jelentős mérföldkő várható, amelyre már régóta várunk

A jelenlegi adatok szerint 2025-ben 7 országban 14 új atomerőművi egység kezdheti meg a működését. A Paks II. Atomerőmű esetében jelentős mérföldkő várható, amelyre már régóta várunk. Idén márciusban megtörténhet az első betonöntés, ami azért fontos, mert a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség besorolása alapján ettől a pillanattól számít egy atomerőművi egység hivatalosan is épülőnek. Innentől kezdve a beruházás egyre látványosabb lesz, hiszen folyamatosan épülnek majd az egyes szintek és beépítik a hozzájuk tartozó technológiai berendezéseket, mint például a tavaly augusztusban a paksi telephelyre megérkezett biztonsági berendezést, a zónaolvadék-csapdát is. A telephelyen a munkálatok az ütemtervnek megfelelően haladnak. Néhány nappal ezelőtt befejeződtek a 6. blokk területén is a talajszilárdítási munkálatok. Az ütemtervnek megfelelően készül az 5-ös blokk reaktortartálya, amelyet követ majd a többi nagyberendezés, köztük a gőzfejlesztők, a térfogat kompenzátor és a többi berendezés gyártása – ismertette Hárfás Zsolt.

A Paks II. Atomerőmű esetében megépülő orosz, 3+ generációs VVER-1200 típusú blokkokkal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy jelenleg már hat ilyen típusú egység áll kereskedelmi üzemben. Mindezek mellett ebből a típusú blokkból 18 a megvalósulás különböző szakaszában van – ismertette a szakértő. Szólt további idei fontosabb előrelépésekről is: a globális atomipar szempontjából fontos esemény, hogy Üzbegisztánban a tavaly májusi orosz–üzbég megállapodásnak megfelelően az idei évben folytatódik a hat orosz kis moduláris, RITM-200N egység építésének előkészítése, várhatóan megkezdődik a blokkok tervezése.

Az idén további országok jelenthetik be, hogy új atomerőművet terveznek, illetve meghosszabbítják a jelenleg működő egységek üzemidejét. Németország lehet az egyik az utóbbiak közül. A februári választások után újraindíthatják az erre alkalmas német blokkokat, miután Európa vezető hatalmának energiarendszere megsínylette az atomenergia kivezetését.

Mire Paks II. termelésbe lép, addigra több VVER-1200 típusú blokk is működik már, a fejlesztések pedig nem állnak meg addig sem. Oroszországban a Kurszki Atomerőmű telephelyén megkezdheti a működését az orosz VVER család legújabb 3+ generációs VVER-TOI (TOI = tipizált, optimalizált, informatizált) típusú egysége is.

Oroszországban, a nyugat-szibériai Szeverszkben épül az ólomhűtésű BRESZT-OD–300 gyorsneutronos, negyedik generációs egység, amelyhez az adott telephelyen a kiégett üzemanyagot feldolgozó üzem és üzemanyaggyár is kapcsolódik. A létesítmények kivitelezése a terveknek megfelelően halad. A globális atomipar hosszú távú jövőképe szempontjából különleges és fontos hír, hogy december 25-én legyártották az első, újgenerációs és egyedülálló nitrid urán-plutónium üzemanyag-kazettákat. A tervek szerint az ólomhűtésű blokk már 2026-ban megkezdheti a működését. Ezért a világon elsőként ezen az orosz telephelyen valósul meg a zárt nukleáris üzemanyagciklus.