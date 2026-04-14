Elismerő üzenetek sorát kapta Orbán Viktor

Orbán Balázs a közösségi oldalán mondott köszönetet a nemzetközi térből érkező támogató szavakért, miután több ismert konzervatív és szuverenista politikus is méltatta Orbán Viktor kormányzásának eredményeit és történelmi jelentőségét.

Többek között Tony Abbott, Marine Le Pen, Eva Vlaardingerbroek és Jordan Bardella is elismerően szólt a magyar kormányfő munkájáról.

Tony Abbott, Ausztrália volt miniszterelnöke elismerően nyilatkozott a magyar miniszterelnökről :

Orbán Viktor rendkívül meghatározó miniszterelnök volt – valószínűleg a legmeghatározóbb, aki valaha Magyarország élén állt.

Marine Le Pen, a francia Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagja így vélekedett:

Azok ellenére, hogy Orbán Viktor kormányát évek óta a diktatúra groteszk vádjával illették, a demokratikus Magyarország a váltás mellett döntött. Ezt nagy eleganciával vette tudomásul Orbán Viktor, aki tizenhat éven át bátorsággal és elszántsággal védte Magyarország szabadságát és szuverenitását.

Eva Vlaadingerbroek holland patrióta, véleményvezér szerint Orbán Viktor egyedülálló példát mutatott Európában:

Orbán olyasmit épített fel, amiről Európa többi része csak álmodhat, és kész volt hatalmas bírságokat is megfizetni azért, hogy szembeszálljon az EU lakosságcserét szolgáló migrációs politikájával.

Jordan Bardella, a francia jobboldali szuverenista Nemzeti Tömörülés elnöke így tisztelgett a miniszterelnök munkássága előtt:

Orbán Viktor nagy hazafi, aki kormányzása alatt véghezvitte Magyarország gazdasági felzárkózását, olyan családpolitikát valósított meg, amely hozzájárult a születésszám megőrzéséhez, és megvédte hazája, valamint Európa határait a migrációs nyomással szemben.

Orbán Balázs végül biztosította a miniszterelnök támogatóit arról, hogy a munka folytatódik, és a nemzeti oldal továbbra is számíthat a Fidesz–KDNP támogatására.

