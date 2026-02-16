A modern autók átka: még a kisebb sérülések is vagyonokért javíthatók

Nagyon könnyen milliós kiadáshoz vezethet egy balszerencsés kőfelverődés a szélvédőn, egy apró koccanás a dugóban vagy elvétett parkolás a mélygarázsban – derül ki a német autóklub (ADAC) legújabb tanulmányából. Ennek oka a modern autók egyre komplexebb, szenzorokkal és kamerákkal telezsúfolt kialakítása, illetve a kombinált alkatrészegységek beépítése, aminek eredményeként a régebbi típusoknál még gyári technológiával is elfogadható javítási költség mára elképesztő összegekre növekedett. Az ADAC szakemberei három enyhe sérüléstípust modellezve mutatták be, hogy a Dacia Sanderótól a Volvo XC60-ig mennyibe kerülne a karosszéria helyreállítása, persze a magyarénál valamivel magasabb alkatrészárakkal és jóval nagyobb szerelői óradíjakkal (itt találja a táblázatot), de a trendek azért elgondolkodtatók.

Fotó: Autós Nagykoalíció

Szélvédőcsere

Maga a művelet, vagyis a régi üveg eltávolítása és az új beragasztása évtizedes gyakorlatot követ, csakhogy ma már a vezetéssegítő rendszerek elemei bonyolítják a javítást. Ki kell ugyanis szerelni a régi üveg mögé elhelyezett kamerákat (adaptív tempomat, távfényasszisztens stb.), és beépítés után precíz újrakalibrálásra van szükség – ez márkaszervizben egy Audi A3 vagy VW Golf esetében önmagában 825 euró (313 ezer forint). Nagy a szórás a komplett szélvédőcserék árai között, egy MG4 esetében kijön 955 euróból (átszámítva 362 ezer forintból), addig az említett Volkswagen-csoportos modelleknél 2473 euró (939 ezer forint) kiadást is okozhat egy javíthatatlan kőfelverődés vagy viharban leszakadó faág. Önrésszel is megérné tehát a casco biztosítás.

Fotó: Ferdi Autó

Hátsó lökhárító cseréje

Egy parkolási figyelmetlenség miatt bal oldalon megsérült a hátsó lökhárító, így az ADAC fiktív szervizlátogatásánál annak cseréjéből indulnak ki – ugyanis néhány gyártó megtiltja a javított elem újrafényezését, a márkaszervizekkel vadi új, alapozott cseredarabot épített be. Ennek oka, hogy tolatóradarok – amúgy igen sérülékeny – szenzorjai és a holttérfigyelő rendszerek érzékelői csak gyári festékvastagsággal működnek garantáltan pontosan. Ez esetben a kiválasztott autótípusok javítási költségei fényezéssel együtt a Dacia Sandero 2113 eurójától (803 ezer forint) a Toyota Corolla 5149 eurójáig (1,95 millió forint) terjednek a kárbecslői ajánlat szerint.