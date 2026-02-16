autós olvasnivalóautó szélvédőkoccanásos balesetautószervizfényszóróparkoláslökhárító

A modern autók átka: még a kisebb sérülések is vagyonokért javíthatók

Kimutatás készült arról, hogy egyes típusoknál mibe kerül a szélvédő, a LED-fényszóró és a lökhárító cseréje.

2026. 02. 16. 11:53
Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon könnyen milliós kiadáshoz vezethet egy balszerencsés kőfelverődés a szélvédőn, egy apró koccanás a dugóban vagy elvétett parkolás a mélygarázsban – derül ki a német autóklub (ADAC) legújabb tanulmányából. Ennek oka a modern autók egyre komplexebb, szenzorokkal és kamerákkal telezsúfolt kialakítása, illetve a kombinált alkatrészegységek beépítése, aminek eredményeként a régebbi típusoknál még gyári technológiával is elfogadható javítási költség mára elképesztő összegekre növekedett. Az ADAC szakemberei három enyhe sérüléstípust modellezve mutatták be, hogy a Dacia Sanderótól a Volvo XC60-ig mennyibe kerülne a karosszéria helyreállítása, persze a magyarénál valamivel magasabb alkatrészárakkal és jóval nagyobb szerelői óradíjakkal (itt találja a táblázatot), de a trendek azért elgondolkodtatók.

Fotó: Autós Nagykoalíció

Szélvédőcsere

Maga a művelet, vagyis a régi üveg eltávolítása és az új beragasztása évtizedes gyakorlatot követ, csakhogy ma már a vezetéssegítő rendszerek elemei bonyolítják a javítást. Ki kell ugyanis szerelni a régi üveg mögé elhelyezett kamerákat (adaptív tempomat, távfényasszisztens stb.), és beépítés után precíz újrakalibrálásra van szükség – ez márkaszervizben egy Audi A3 vagy VW Golf esetében önmagában 825 euró (313 ezer forint). Nagy a szórás a komplett szélvédőcserék árai között, egy MG4 esetében kijön 955 euróból (átszámítva 362 ezer forintból), addig az említett Volkswagen-csoportos modelleknél 2473 euró (939 ezer forint) kiadást is okozhat egy javíthatatlan kőfelverődés vagy viharban leszakadó faág. Önrésszel is megérné tehát a casco biztosítás.

Fotó: Ferdi Autó

Hátsó lökhárító cseréje

Egy parkolási figyelmetlenség miatt bal oldalon megsérült a hátsó lökhárító, így az ADAC fiktív szervizlátogatásánál annak cseréjéből indulnak ki – ugyanis néhány gyártó megtiltja a javított elem újrafényezését, a márkaszervizekkel vadi új, alapozott cseredarabot épített be. Ennek oka, hogy tolatóradarok – amúgy igen sérülékeny – szenzorjai és a holttérfigyelő rendszerek érzékelői csak gyári festékvastagsággal működnek garantáltan pontosan. Ez esetben a kiválasztott autótípusok javítási költségei fényezéssel együtt a Dacia Sandero 2113 eurójától (803 ezer forint) a Toyota Corolla 5149 eurójáig (1,95 millió forint) terjednek a kárbecslői ajánlat szerint. 

Fotó: Autó-Motor archív

Frontsérülés fényszórócserével

Fiktív városi koccanás miatt nemcsak az első lökhárító szorul cserére (szenzorok, fényezés), hanem a bal fényszóró is, ami a BMW 330e lézeres világítóteste esetében önmagában 3300 eurós (1,25 millió forintos) cseredarabot jelent. Így a bajor autó javítási végösszege eléri a horrorisztikus 7828 eurót (átszámítva 2,97 millió forintot), aligha véletlen, hogy időközben a BMW kivette programjából a lézerlámpákat, és olcsóbb LED-ekkel helyettesítette. Ez esetben a FIAT 500-as teljes javítási árajánlata volt a legkedvezőbb 3087 euróért (1,17 millió forint), míg a zömében már LED-fényszórós többi modell átlaga nagyjából 4–5000 euró körül mozgott. 

Fotó: BMW

Konklúzió

Összegezve a kalkulációkat az ADAC arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai autók karosszériájának kialakítása kisebb sérülések javítása esetén is irreális költségekbe verheti a tulajdonosokat, az idősebb járművek szervizajánlatai pedig hamar elérhetik a rentábilis szint határát. Ezért a költségoldal mellett a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vége a német autóklub a gyártókat kombinált helyett moduláris (részegységenként javítható) alkatrészek bevezetésére, és a feleslegesen komplex megoldások, például a lézerfényszórók, a tükröket helyettesítő kamerák, illetve az eleve vitatott motorosan kiemelkedő kilincsek mellőzésére szólítja fel. 

Woman crying because she just realized the damage in her rented car, done while it was parked in the street during her holidays parkolási sérülés
Fotó: Shutterstock
info

Szerkesztői megjegyzés: az ADAC által joggal kifogásolt rendszerek egy részét (például a kamerákat és szenzorokat) az autógyártók az EU-s előírások miatt kötelezően építik be.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu