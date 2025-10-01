  • Magyar Nemzet
Vályi István szerint hazudunk, ráadásul az ő adójából − megnéztük, miért számolták fel a cégeit a tiszás netcelebnek

Néhány hónappal azelőtt, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán újra dezinformációk terjesztésébe kezdett Vályi István, mindkét érdekeltségébe tartozó cég ellen végrehajtást kezdeményezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Gábor Márton
2025. 10. 01. 17:30
Vályi István neve most azért került ismét a hírekbe, majd kritikák kereszttüzébe, mert ő is egyike volt azoknak a netes személyiségeknek, akik mindenféle bizonyíték nélkül próbálták a kormány tagjait besározni a Szőlő utcai álhírbotrányban. Ezt követően pedig, miután az idegszálai felmondták a szolgálatot, tehetségtelennek, butának és a hatalomhoz dörgölőzőnek nevezte azokat, aki szembesítették a kijelentéseivel. A jobboldali újságírókat propagandistának nevezte, akik szerinte az ő adójából hazudnak. 

Nézzük csak meg kicsit, vajon Vályi mennyi adót fizet, miért váltogatja a cégeit. Már a Partizánban arról beszélt pár hónappal ezelőtt, hogy ha úgy hozza az élet, majd inkább céget alapít Szlovákiában vagy Romániában, és úgy gyártja tovább a tartalmait. Úgy tűnik azonban, hogy Magyarországon is csúcsra járatta már a cégekkel való trükközést. 

Vályi valószínűleg nem csak a dezinformációs kampányban való részvétele miatt ideges. A nyilvánosan elérhető adatbázisok szerint ugyanis a Vályihoz köthető cégek ellen kezdeményezett végrehajtást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az egyik ilyen cég a Barba és Társai Hiradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, amely 2025 áprilisa óta kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll. A vállalkozás ellen idén február és május között összesen öt eljárást kezdeményezett a NAV. 

(Forrás: Opten)

Az eljárás oka az Opten szerint három esetben végrehajtás volt, két esetben pedig az adószám törlése.

Ennél csak egy fokkal van jobb állapotban a The Zone Kft. amely szintén Vályi Istvánhoz köthető. A vállalkozás ugyan a másikkal ellentétben az Opten cégadatbázis szerint még működik, ugyanakkor ebben a cégben is sikerült NAV által kezdeményezett végrehajtást összeszednie Vályi Istvánéknak. 

(Forrás: Opten)

Ugyanakkor a Speedzone Kft. egyik eladás előtti tulajdonosával, Balázs Viktorral alapították meg 2024 nyarán a The Zone-t, amelyben egészen 2024 októberéig vezető tisztségviselő és tulajdonos is volt a korábbi cég tulaja. 

 

Az tehát nem volt tiszta, hogy miért kellett egy új cég, aminek az egyik tulajdonosa is azonos a régiével. Az már csak hab a tortán, hogy a Speedzone Kft. azóta egy pusztavacsi 52 éves hölgy nevére került át, aki korábban az APEH (a NAV elődje) dolgozója volt. Vályi a Partizánban inkább nem akart arról beszélni, hogy erre miért volt szükség, a cég azóta végelszámolás alá került. 

2024 októberében nagy változás állt be a The Zone Kft. élén, és a Vályi Istvánnal jó kapcsolatot ápoló Barbalics Bence került a vállalkozás élére. Szintén tavaly októberben lett a cég tulajdonosa Vályi István, akik így ketten korlátlan hatalommal bírnak a The Zone Kft. felett. 

Balázs Viktort pedig eltüntették a cég közeléből. A Speedzone Kft. megszűnése és a The Zone Kft. megalapítása nagy vihart kavart, a követőkben nagyon sok a kérdőjel maradt, talán az sem véletlen, hogy Vályiék másfél órán át magyarázták a bizonyítványt a váltás után fél évvel. 

– Lenyúltátok a bizniszt és eljátsszátok a nagyhalált. Nem elegáns. Sok embernek van vállalkozása és lépett le tőle az alkalmazottja, hogy majd megcsinálja a saját cégét. Ezzel nincs baj, mert a világ ilyen, csak ez az „ez már nem volt az” meg „kinek mihez és meddig van köze” duma nagyon gyenge. Részemről léptem – írta egy (volt) rajongó. 

Vályi ezután a Partizán már idézett műsorában azt nyilatkozta, azért váltak ki a csapatukkal Speedzone Kft-ből, mert nem ugyanazt akarták, mint a tulajdonos. A három cég viszont ugyanazon címen található irodaházba van bejegyezve. 

Vajon miért kezdett el politizálni Vályi István, miután végre átvette a hatalmat saját műsora felett?

Az autós influenszer ekkoriban még nem foglalkozott politikai kérdésekkel. Az eseményeket csak a követői figyelték, ahogyan ezt fenn bemutattuk. Miután átvette a vezetést a műsorában és az azt gyártó cégben, váratlanul idén tavasszal egy videójában azzal vádolta a kormányt, hogy megszüntette az Erzsébet-táborokat. Ez az álhír a balos média segítségével az egész országban elterjedt. 

A táboroztatás természetesen nem szűnt meg, idén is rekordszámú gyermek nyaralhatott a táborokban ingyen. 

Ezután újabb jackpotot ütött meg Vályi a pedofilozással, és bekerült az országos lapokba, sőt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült jelentésből kiderült, Vályi István tevékenyen részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban. Az autós influenszer a jelentés nyilvánosságra hozatalát követően védekezni kezdett, és azt állította, 

kiálltam az igazamért és azért, amit igaznak érzek vagy gondolok. Szerencsére sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem voltam vagy leszek egyetlen politikai pártnak sem a tagja vagy aktivistája, ahogyan titkos kampányakcióban sem vettem részt.

Folytatjuk…

