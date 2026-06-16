Meghökkentő, mire hívta fel a figyelmet a spanyol kapitány a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlen után

– Tudtuk, mennyire nehéz meccs lesz egy mélyen visszahúzódó csapat ellen, amely erőnlétileg nagyon magas szintet képvisel. Elég gólhelyzetet dolgoztunk ki, de hiányzott a frissesség és a pontosság – foglalta össze a meccset De la Fuente.

A spanyol szövetségi kapitány ezután kiemelte: csapata tovább nyújtotta veretlenségi sorozatát. Ez tényszerűen igaz, de a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlen után meghökkentő megközelítés.

Spanyolország legutóbb 2024 márciusában, Kolumbia ellen kapott ki (0-1), azóta immár 31 találkozón 22 győzelem és 9 döntetlen a mérleg. Az idei eredménysor már kevésbé biztató, s most már azzal sem lehet elintézni, hogy az eredmények csupán felkészülési meccsekről származtak:

Spanyolország–Szerbia 3-0

Spanyolország–Egyiptom 0-0

Spanyolország–Irak 1-1

Spanyolország–Peru 3-1

Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0-0

A vb-n folytatás Szaúd-Arábia, majd Uruguay ellen, utóbbi két válogatott egymás ellen 1-1-es döntetlennel kezdte a tornát.