spanyol labdarúgó-válogatottLuis de la Fuentelabdarúgó-vb 2026

Meghökkentő, mire hívta fel a figyelmet a spanyol kapitány a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlen után

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Spanyolországban nem így képzelték a vb-rajtot. Az Európa-bajnok spanyol válogatott erejéből csupán 0-0-s döntetlenre futotta Zöld-foki-szigetek ellen. A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente nyilatkozata azonban nem pánikról árulkodik: ő azt emelte ki, hogy Spanyolország tovább nyújtotta veretlenségi sorozatát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 7:34
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya nem kongatja a vészharangokat a Zöld-foki szigetek elleni 0-0-s labdarúgó-vb-rajt után Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
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– Tudtuk, mennyire nehéz meccs lesz egy mélyen visszahúzódó csapat ellen, amely erőnlétileg nagyon magas szintet képvisel. Elég gólhelyzetet dolgoztunk ki, de hiányzott a frissesség és a pontosság – foglalta össze a meccset De la Fuente.

A spanyol szövetségi kapitány ezután kiemelte: csapata tovább nyújtotta veretlenségi sorozatát. Ez tényszerűen igaz, de a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlen után meghökkentő megközelítés.

Spanyolország legutóbb 2024 márciusában, Kolumbia ellen kapott ki (0-1), azóta immár 31 találkozón 22 győzelem és 9 döntetlen a mérleg. Az idei eredménysor már kevésbé biztató, s most már azzal sem lehet elintézni, hogy az eredmények csupán felkészülési meccsekről származtak:

  • Spanyolország–Szerbia 3-0
  • Spanyolország–Egyiptom 0-0
  • Spanyolország–Irak 1-1
  • Spanyolország–Peru 3-1
  • Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0-0

A vb-n folytatás Szaúd-Arábia, majd Uruguay ellen, utóbbi két válogatott egymás ellen 1-1-es döntetlennel kezdte a tornát.

 

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