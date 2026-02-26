Marcus Aurelius császár a Kárpát-medencében

Marcus Aurelius a majdnem két évtizedig tartó küzdelemben, melyet a markomannok, kvádok és szarmaták ellen folytattak, gyakran tartózkodott Pannónia provincia területén.

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, a kiváló uralkodó

Marcus Aurelius kiemelkedő az ókori római történelem császárnak számít: a Római Birodalmat stabilan, igazságosan és hatékonyan vezette Kr. u. 161 és 180 között. Uralkodása idején nemcsak a Duna menti háborúk dúltak, hanem az úgynevezett antoninusi pestis is. A filozófus császár különlegessége, hogy nemcsak a birodalmat vezette, hanem megírta Elmélkedéseket is.

Őszintén írt erkölcsről, önfegyelemről, emberségről. Kötelességtudó, fegyelmezett császár volt, aki nem élt vissza hatalmával és a közjóért munkálkodott. Igazán figyelemre méltó, hogy egy komoly felkészültséget igénylő, sztoikus filozófiai művet a hadi táborban, harcok közben írt meg, pedig ez a környezet nem volt alkalmas az elmélyült gondolkodásra.

Szenzációs dunaszekcsői lelet

1974-ben Pécsett állították ki Marcus Aurelius bronzportréját, mely szenzációs leletnek számított akkoriban. A dunaszekcsői lelet épen maradt fenn. Dunaszekcső latin neve Lugio volt, és fontos szerepet töltött be a római határ, a limes védelmében. A római erődítményből figyelték a legionáriusok a Dunától keletre élő barbárok mozgását. Ezt az erődöt erősítette meg Marcus Aurelius, és valószínű ekkor keletkezhetett a szobor is – számolt be minderről a Tolna Megyei Néplap.

A markomann–szarmata háború

A markomann–szarmata háború felemás eredménnyel zárult. A nagy markomann–szarmata háborúk Marcus Aurelius uralkodása alatt a Római Birodalom egyik legsúlyosabb válságát jelentették: a Duna-vidéken egyszerre több germán és szarmata nép indított pusztító támadásokat Pannonia és Dacia ellen, miközben járvány és belső gondok gyengítették Rómát. A harcok óriási emberveszteséggel jártak, a szarmaták – különösen a jazigok – kulcsszereplővé váltak, a térség népességmozgása felgyorsult, és bár Marcus Aurelius végül döntő győzelmeket aratott, sőt új provinciák (Marcomannia, Sarmatia) létrehozását tervezte, a háborúkat csak kényszerű békék zárták le.