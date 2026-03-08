Eredménytelenül zárult a kutatás a 12 éve rejtélyesen eltűnt malajziai repülőgép után

Tizenkét évvel ezelőtt, március 8-án, a Malaysia Airlines Boeing 777-es repülőgépe, amely a malajziai főváros, Kuala Lumpur és Peking között közlekedett, eltűnt a radarok képernyőiről. A fedélzeten összesen 239 ember tartózkodott, többségében kínaiak, illetve négy francia állampolgár. A többszöri kutatások ellenére sem a repülőgépet, sem annak fekete dobozait, sem az utasokat nem találták meg. Ez a polgári repülés egyik legnagyobb rejtélye.

Fotó: Wikimedia Commons

Az amerikai–brit tengeri keresővállalat, az Ocean Infinity a Malajziával kötött megállapodást követően december 31-én új kutatást indított az Indiai-óceán déli részén, amelynek időtartamát 55 napra tervezték. Az aktív kutatási szakasz „2026. január 23-án ért véget” – számolt be a malajziai közlekedési minisztérium egy közleményben.

A kutatási tevékenységek nem vezettek a repülőgép roncsai helyének azonosításához

– áll a dokumentumban. „A kormány megerősíti elkötelezettségét, hogy folyamatosan tájékoztatja a családokat, és minden új, hasznos információt közöl velük” – közölte a tárca.

fotó: AFP

A kínai utasok hozzátartozói vasárnap nyílt levelet tettek közzé, amelyet Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnöknek címeztek. A levélben azt kifogásolták, hogy nem fordítanak kellő figyelmet rájuk. „Megértjük a kutatásokkal kapcsolatos nehézségeket” – írták, hozzátéve: nehezményezik, hogy január 15-e óta a családok nem kaptak új jelentést a kutatások előrehaladásáról.

Két hónapja többször is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a malajziai közlekedési minisztériummal a Malaysia Airlines és a kínai kormány közvetítésével, de soha nem kaptunk választ

– panaszolták.

Az Ocean Infinity 2018-ban végzett első kutatásai nem hoztak eredményt. Ezt megelőzően Ausztrália három éven át, 2017 januárjáig folytatott eredménytelen kutatásokat.

„Nem kérünk sokat, csak azt, hogy lássanak, hallgassanak meg és kezeljenek minket érzésekkel és méltósággal rendelkező emberi lényekként” – írták a kínai családok levelükben.