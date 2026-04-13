Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Vucsics: Hálával tartozom Orbán Viktornak

Alekszandar Vucsics gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, és megköszönte Orbán Viktor együttműködését.

2026. 04. 13. 7:41
Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: AFP)
Alekszandar Vucsics szerb elnök gratulált a Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelméhez. 

Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)
Alekszandar Vucsics. Fotó: AFP

Kifejezte meggyőződését, hogy a két ország közötti szoros együttműködés a jövőben is folytatódni fog, és egyúttal megköszönte Orbán Viktornak, hogy hozzájárult az ilyen kapcsolatok kialakításához.

Orbán Viktor elismerte vereségét a tegnapi parlamenti választásokon, 16 évnyi kormányzás után – írja az RTS.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Orbán Viktor a választások után a Fidesz eredményváróján elismerte, hogy az eredmény számukra kedvezőtlen, és gratulált a győztesnek. Megköszönte a mintegy 2,5 millió szavazatot, valamint külön a határon túli magyarok támogatását is.

Kiemelte, hogy a jövőben ellenzékből is a hazát és a magyar nemzetet fogják szolgálni, és nem hagyják cserben a támogatóikat.

Hozzátette, hogy a kormányzás terheinek megszűnésével nagyobb figyelmet fordíthatnak közösségeik megerősítésére, és hamarosan újraindítják a munkát. 

Beszédét azzal zárta, hogy soha nem adják fel.

 

Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu