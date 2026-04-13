Alekszandar Vucsics szerb elnök gratulált a Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelméhez.
Vucsics: Hálával tartozom Orbán Viktornak
Alekszandar Vucsics gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, és megköszönte Orbán Viktor együttműködését.
Kifejezte meggyőződését, hogy a két ország közötti szoros együttműködés a jövőben is folytatódni fog, és egyúttal megköszönte Orbán Viktornak, hogy hozzájárult az ilyen kapcsolatok kialakításához.
Orbán Viktor elismerte vereségét a tegnapi parlamenti választásokon, 16 évnyi kormányzás után – írja az RTS.
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Orbán Viktor a választások után a Fidesz eredményváróján elismerte, hogy az eredmény számukra kedvezőtlen, és gratulált a győztesnek. Megköszönte a mintegy 2,5 millió szavazatot, valamint külön a határon túli magyarok támogatását is.
Kiemelte, hogy a jövőben ellenzékből is a hazát és a magyar nemzetet fogják szolgálni, és nem hagyják cserben a támogatóikat.
Hozzátette, hogy a kormányzás terheinek megszűnésével nagyobb figyelmet fordíthatnak közösségeik megerősítésére, és hamarosan újraindítják a munkát.
Beszédét azzal zárta, hogy soha nem adják fel.
Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)
