Kétharmadot szerzett a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP ellenzékben folytatja

A szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál a Tisza Párt nyerte a választást kétharmaddal. A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján a pártlistákra és az egyéni képviselőjelöltekre leadott szavazatok alapján a Tisza Párt 138, a Fidesz–KDNP 55, a Mi Hazánk hat mandátumot szerzett. A listás eredmények alapján Magyar Péter pártja több mint 53, a kormánypártok több mint 38, míg a Toroczkai László vezette nemzeti radikális párt csaknem hatszázaléknyi szavazott kapott.

Nem szerzett mandátumot a Demokratikus Koalíció, Dobrev Klára pártja mindössze alig több mint egyszázalékos eredményt ért el. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyszázalék alatt teljesített, ez azt jelenti, hogy elbúcsúzhatnak a költségvetési támogatástól. A nem hivatalos adatok alapján a német és a roma listáról nem jut be képviselő a parlamentbe, így a nemzetiségek képviselet nélkül maradnak.

Csaknem 80 százalékos volt a részvétel a választáson Fotó: Balogh Dávid

Az egyéni választókerületek esetében 99 százalékos feldolgozottságnál Tisza Párt 93, Fidesz–KDNP 13 választókerületben vezetett. Független országgyűlési képviselőjelölt nem szerzett mandátumot. Ez azt jelenti, hogy a korábban egyetlen esélyesnek tekintett pártnélküli jelölt, Hadházy Ákos is alulmaradt tiszás ellenfelével szemben. Az egyéni választókerületi eredményeket csak a külképviseleti és átjelentkezéses voksok beérkezése után lehet hivatalosan megállapítani. Ez szombatra várható.

Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

Orbán Viktor a Fidesz–KDNP eredményváróján megszólalt a választások után. – A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam – jelentette ki a miniszterelnök a Bálnában. Az eredményvárón „Viktor, Viktor!” felkiáltással fogadták a miniszterelnököt. A kormányfő megköszönte a 2,5 millió szavazatot, amit az előzetes számok alapján a Fidesz–KDNP listája kapott, és külön a határon túli magyarok támogatását.

Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

– jelentette ki Orbán Viktor. – A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük.

2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserben hagyni

– jelentette ki Orbán Viktor. – Mi soha nem adjuk fel! – tette hozzá a Fidesz elnöke. Kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van.