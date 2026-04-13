Rendkívüli

Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
FideszTisza PártVálasztás 2026

Kétharmadot szerzett a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP ellenzékben folytatja

A 2026-os országgyűlési választásokon csaknem nyolcvanszázalékos részvétel mellett, a parlamenti mandátumok több mint kétharmadának megszerzésével a Magyar Péter vezette Tisza Párt nyert. A tizenhat évig kétharmados többséggel kormányzó Fidesz–KDNP pártszövetség 55 képviselői helyre számíthat. A Mi Hazánk az előzetes eredmények alapján a parlamentbe kerüléshez szükséges öt százalék felett teljesített. A Demokratikus Koalíció búcsúzik a Kossuth tértől, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig úgy tűnik, még költségvetési támogatásra sem lesz jogosult. A nemzetiségi szavazók nem tudtak képviselőt küldeni a parlamentbe.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 4:45
Forrás: Nemzeti Választási Iroda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál a Tisza Párt nyerte a választást kétharmaddal. A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján a pártlistákra és az egyéni képviselőjelöltekre leadott szavazatok alapján a Tisza Párt 138, a Fidesz–KDNP 55, a Mi Hazánk hat mandátumot szerzett. A listás eredmények alapján Magyar Péter pártja több mint 53, a kormánypártok több mint 38, míg a Toroczkai László vezette nemzeti radikális párt csaknem hatszázaléknyi szavazott kapott.

Nem szerzett mandátumot a Demokratikus Koalíció, Dobrev Klára pártja mindössze alig több mint egyszázalékos eredményt ért el. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyszázalék alatt teljesített, ez azt jelenti, hogy elbúcsúzhatnak a költségvetési támogatástól. A nem hivatalos adatok alapján a német és a roma listáról nem jut be képviselő a parlamentbe, így a nemzetiségek képviselet nélkül maradnak.

választás, szavazás urnazárás
Csaknem 80 százalékos volt a részvétel a választáson Fotó: Balogh Dávid

Az egyéni választókerületek esetében 99 százalékos feldolgozottságnál Tisza Párt 93, Fidesz–KDNP 13 választókerületben vezetett. Független országgyűlési képviselőjelölt nem szerzett mandátumot. Ez azt jelenti, hogy a korábban egyetlen esélyesnek tekintett pártnélküli jelölt, Hadházy Ákos is alulmaradt tiszás ellenfelével szemben. Az egyéni választókerületi eredményeket csak a külképviseleti és átjelentkezéses voksok beérkezése után lehet hivatalosan megállapítani. Ez szombatra várható. 

Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

Orbán Viktor a Fidesz–KDNP eredményváróján megszólalt a választások után. – A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam – jelentette ki a miniszterelnök a Bálnában. Az eredményvárón „Viktor, Viktor!” felkiáltással fogadták a miniszterelnököt. A kormányfő megköszönte a 2,5 millió szavazatot, amit az előzetes számok alapján a Fidesz–KDNP listája kapott, és külön a határon túli magyarok támogatását. 

Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

 – jelentette ki Orbán Viktor. – A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük.

 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserben hagyni 

– jelentette ki Orbán Viktor. – Mi soha nem adjuk fel! – tette hozzá a Fidesz elnöke. Kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van. 

Magyar Péter lemondásra szólította fel az államfőt

Hatalmas győzelemnek nevezte a választások eredményét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Batthyány téren, támogatói előtt tartott beszédében. Köszönetet mondott minden szavazójának, majd kiemelte, hogy felhatalmazást kaptak arra, hogy minden magyar számára működő és emberséges hazát építsenek. Magyar Péter ezt követően kijelentette,

ma Magyarország történelmet írt. Ti pedig megcselekedtétek, amit megkövetelt a haza.

A Tisza Párt elnöke ezt követően közös győzelemnek nevezte a tegnapi választások eredményeit, majd hozzátette a magyarok egy megbélyegzésmentes, békés országra szavaztak. – Mindenki a békére, a nemzeti egyesítésre törekszik, a Tisza kormány pedig mindenkit képviselni fog, mert ez a mindenkori magyar kormány kötelessége – szögezte le Magyar Péter. Ezt követően a Tisza Párt elnöke emberfeletti feladatnak nevezte az elkövetkezendő négy év feladatait, majd arra szólította fel az embereket, hogy ma békésen ünnepeljenek, holnap pedig álljanak neki a közös országépítésnek. 

Olyan kormányunk lesz, amelyből minden magyar látni fogja, hogy komolyan vesszük a kapott felhatalmazást

  – jelentette ki a pártelnök, ezt követően pedig felszólította Orbán Viktort, hogy semmilyen olyan döntést ne hozzon, amely kihatással lehet a következő kormány működésére. 

Magyar Péter felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy elsőként kérje fel őt listavezetőként a kormányalakításra, majd pedig mondjon le az elnöki tisztségéről. 

A Tisza Párt elnöke továbbá távozásra szólította fel a bírói szervek vezetőit, a legfőbb ügyészt, majd pedig leszögezte, amennyiben nem adják be a lemondásukat, a következő kormány eltávolítja őket a hivatalukból.

Az alkotmányozó többség birtokában csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és garantáljuk hazánk demokratikus működését

– emelte ki Magyar Péter. Hozzátette, Magyarország az Európai Unió és a NATO erős szövetségese lesz. Bejelentette, az első hivatalos útja Varsóba, a második Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe fog vezetni. – Mostantól nem leszünk következmények nélküli ország, akik meglopták az országot, azoknak vállalniuk kell a felelősséget – jelentette ki a Tisza Párt elnöke, majd ismét ígéretet tett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozására. 

Felkészül Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter százados

– emelte ki Magyar Péter. Külön köszönetet mondott a fiataloknak, és arra tett ígéretet, hogy minden magyar miniszterelnöke lesz. 

Toroczkai László szerint a Tisza Párt vissza fog élni a hatalommal

– Én is szeretnék gratulálni a Facebooknak, és a Facebook mögött álló Szilícium-völgyi globális óriáscégnek, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt – jelentette ki választást lezáró beszédében Toroczkai László. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerinte a Tisza Párt vissza fog élni a hatalommal, amely a kezébe került, és emiatt a demokrácia állapotának rohamos romlására számít.

Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy hosszú ideje azt mondtuk, hogy hárompárti országgyűlés fog alakulni. Ez így is lett, hárompárti az országgyűlés a Mi Hazánk Mozgalom részvételével

 – jelentette ki Toroczkai László. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke arról beszélt, az eddigi parlamenti pártok közül a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen, amely meg tudta őrizni a támogatottságát és tovább tud erősödni a következő időszakban.

A pártelnök azt mondta, ők ismerik ezeket az „erőket” és arra számít, a demokrácia állapota nagyon gyorsan romlani fog Magyarországon. Szerinte ennek előjele az is, ami ma ezekben történt a Tisza Párt eredményváró rendezvényén, ahová a nekik nem szimpatikus médiumokat nem engedték be. 

De nem csak azokat ismerjük, akik most hatalomra juttatták a Tisza Pártot, hanem Magyar Péter karakterét is kiismerhettük az elmúlt időszakban. Ebből is le tudjuk azt a következtetést szűrni, hogy a Tisza Párt vissza fog élni ezzel az óriási hatalommal, amely ma a kezébe került

– hangoztatta, hozzátéve: ezért is állítja azt, hogy a demokrácia állapotának rohamos romlására számítanak a következő időszakban. Emlékeztetett, a Gyurcsány–Bajnai-kormány pontosan ilyen volt. – Úgyhogy el tudom mondani és tudom üzenni Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy mi a legkeményebben ellen fogunk állni akkor, amikor megpróbálják a magyar demokráciát leépíteni. Próbálkozhatnak mindennel, minket nem lehet megtörni – szögezte le.

forrás: Nemzeti Választási Iroda

Dobrev Klára lemondott, Hadházy Ákos visszavonul

– A felelősség természetesen elsősorban az enyém, a pártelnöké. Nincs lelkiismeret-furdalásom, mert mindent az engem vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tettem: képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket. Megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést. Most kudarcot vallottam – jelentette ki Dobrev Klára a Facebook-oldalán megosztott posztjában a választáson elszenvedett vereség után. 

A politikus bejelentette,

lemondok a DK elnöki tisztségéről – ilyenkor egy demokratának ez a dolga. Vállalni kell a felelősséget a kudarcért. 

A Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond.

Hadházy Ákos független képviselőként indult Budapest 06. számú egyéni választókerületben, a harmadik lett, ezért visszatér a régi szakmájához, ismét állatorvos lesz. Hadházy az eredményt követően közösségi oldalán jelentette be visszavonulását.

Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok. Szinte lehetetlen lenne leírni, ki mindenkinek és mennyire vagyok hálás a támogatásért, hiszen ezt a munkát – minden ellenkező állítással szemben – soha nem egyedül csináltam – írta a politikus.

A választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. Ezt viszont már magánemberként fogom figyelemmel kísérni. Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben

– írta Hadházy Ákos.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este hét órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte az országgyűlési választásra hozzájuk érkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda vezetője tegnap este kiemelte, a Választás.hu hivatalos oldalán folyamatosan frissítik az adatokat.

kampány választás szavazás urnazárás
Fotó: Ladóczki Balázs

Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A szavazatok, amelyek nem számítanak bele az egyéni mandátumszerzésbe, töredékszavazatnak minősülnek, ezeket az országos pártlistás mandátumok kiosztásánál veszik figyelembe. Töredékszavazatnak minősül a vesztes jelöltek összes szavazata, valamint a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám. Az országos listáról kiadható mandátumoknál figyelembe veszik az egyéni választókerületi töredékszavazatokat, valamint a pártlistára leadott voksokat. Az országgyűlési választáson 199 képviselőt küldenek a szavazók az Országgyűlésbe, közülük 106-an egyéni jelöltként, míg 93 fő listáról jut be az országgyűlésbe. Ahhoz, hogy egy párt bejusson a parlamentbe, az érvényesen leadott szavazatok legalább öt százalékát kellett megszereznie.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekegyesült államok

A helyzet továbbra is átláthatatlan

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A konfliktusok sem Ukrajnában, sem a Közel-Keleten nem enyhültek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.