Lemondott Dobrev Klára, alig egy százalékot kapott a DK

– A felelősség természetesen elsősorban az enyém, a pártelnöké. Nincs lelkiismeret-furdalásom, mert mindent az engem vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tettem: képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket. Megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést. Most kudarcot vallottam – jelentette ki Dobrev Klára a Facebook-oldalán megosztott posztjában.

A politikus bejelentette,

lemondok a DK elnöki tisztségéről – ilyenkor egy demokratának ez a dolga. Vállalni kell a felelősséget a kudarcért. A Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond.

A Választás.hu oldalán közzétett adatok szerint, csaknem 80 százalékos feldolgozottság mellett alig több mint egy százalékot kapott a Demokratikus Koalíció.