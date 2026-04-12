Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Vargha Tamás: Gratuláltam volna, de az új képviselő nem ér rá

A fehérvári körzetben a Tisza Párt jelöltje több mint hétezer szavazattal vezet, Vargha Tamás pedig már arról írt, hogy új képviselője lesz a térségnek. Hozzátette: próbálta felvenni a kapcsolatot ellenfelével, de azt az üzenetet kapta, hogy „nem ér rá”.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 21:55
„Új képviselője lesz Fehérvárnak és Nyugat-Fejérnek” – írta közösségi oldalán Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Budapest, 2025. május 22. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára felszólal a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 22-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI 

A Választás.hu adatai szerint a Fejér vármegye 01. számú egyéni választókerületben 80 százalékos feldolgozottság mellett a Tisza Párt jelöltje több mint hétezer szavazattal vezet.

Vargha azt is közölte: 

Próbáltam elérni a megválasztott képviselőt, hogy az úriemberség szabályai szerint beszélhessek vele, de azt üzente, hogy erre nem ér rá…

A leköszönő képviselő bejegyzésében úgy fogalmazott: azt kívánja politikai ellenfelének, hogy ugyanazzal az elkötelezettséggel szolgálja a várost és a térséget, ahogyan ő tette. Támogatóinak megköszönte a bizalmat, és hangsúlyozta: 

Sose feledjétek, holnap is felkel a nap! A küzdelem nem ér véget!

Borítókép: Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (Forrás: MTI)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
