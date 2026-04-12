Vargha Tamás: Gratuláltam volna, de az új képviselő nem ér rá

„Új képviselője lesz Fehérvárnak és Nyugat-Fejérnek” – írta közösségi oldalán Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.
A Választás.hu adatai szerint a Fejér vármegye 01. számú egyéni választókerületben 80 százalékos feldolgozottság mellett a Tisza Párt jelöltje több mint hétezer szavazattal vezet.
Vargha azt is közölte:
Próbáltam elérni a megválasztott képviselőt, hogy az úriemberség szabályai szerint beszélhessek vele, de azt üzente, hogy erre nem ér rá…
A leköszönő képviselő bejegyzésében úgy fogalmazott: azt kívánja politikai ellenfelének, hogy ugyanazzal az elkötelezettséggel szolgálja a várost és a térséget, ahogyan ő tette. Támogatóinak megköszönte a bizalmat, és hangsúlyozta:
Sose feledjétek, holnap is felkel a nap! A küzdelem nem ér véget!
Borítókép: Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (Forrás: MTI)
