Vargha Tamás: Gratuláltam volna, de az új képviselő nem ér rá

„Új képviselője lesz Fehérvárnak és Nyugat-Fejérnek” – írta közösségi oldalán Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Választás.hu adatai szerint a Fejér vármegye 01. számú egyéni választókerületben 80 százalékos feldolgozottság mellett a Tisza Párt jelöltje több mint hétezer szavazattal vezet.

Vargha azt is közölte:

Próbáltam elérni a megválasztott képviselőt, hogy az úriemberség szabályai szerint beszélhessek vele, de azt üzente, hogy erre nem ér rá…

A leköszönő képviselő bejegyzésében úgy fogalmazott: azt kívánja politikai ellenfelének, hogy ugyanazzal az elkötelezettséggel szolgálja a várost és a térséget, ahogyan ő tette. Támogatóinak megköszönte a bizalmat, és hangsúlyozta:

Sose feledjétek, holnap is felkel a nap! A küzdelem nem ér véget!

