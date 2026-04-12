Rétvári Bence megköszönte támogatóinak a szavazatokat

Rétvári Bence közösségi oldalán megköszönte az őt támogatók szavazatait, egyúttal gratulált Szimon Renátának a váci mandátum megszerzéséhez.

A politikus rövid üzenetében úgy fogalmazott:

köszöni mindazok támogatását, akik rá szavaztak az országgyűlési választáson.

Emellett elismerte ellenfele győzelmét is, és gratulált neki a váci mandátumhoz.

A szavazatok 65 százalékos feldolgozottságánál Szimon Renáta a szavazatok 53 százalékát szerezte meg, míg Rétvári Bence 37 százalékot kapott.

Rekordrészvétellel zárult a 2026-os országgyűlési választás: a 18.30-as adatok szerint a választók 77,8 százaléka járult az urnák elé, ami minden korábbi eredményt felülmúl. A nap során végig kiemelkedően magas volt az aktivitás, a részvétel folyamatosan emelkedett, és már a délutáni órákban egyértelművé vált, hogy történelmi rekord születik.