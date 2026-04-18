Olaszország az európai identitáspártok egyik találkozópontjává válik. Szombaton a Patrióták Európáért csoport tagjai – köztük a Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Jordan Bardella, valamint Geert Wilders és Matteo Salvini – Milánóban vesznek részt a Liga által szervezett tüntetésen – írta a CNews.
Tiltakozás Milánóban: migráció és Brüsszel politikája ellen vonulnak utcára
Milánóban gyűlik össze a jobboldali Európa: nagyszabású tüntetés készül a bevándorlás és az uniós szabályozás ellen. A demonstráción ott lesz Matteo Salvini, Geert Wilders és Jordan Bardella is. A szombati megmozdulás nemcsak egy demonstráció, hanem annak jele, hogy egyre erősebbek a viták Európa jövőjéről.
A Félelem nélkül elnevezésű demonstráció nem kizárólag a bevándorlás és a biztonság kérdéseire összpontosít, hanem az Európáról alkotott elképzelésünkre is, amely képes egyesíteni és növekedésre ösztönözni, de nem fojt meg bennünket
– mondta Matteo Salvini, a Liga vezetője és Olaszország miniszterelnök-helyettese egy április 8-i római sajtótájékoztatón.
Hozzátette: helyszínként a milánói Piazza del Duomót választották, amely Olaszország egyik legnagyobb és legismertebb tere, a kereszténység jelképe a Madonnina szobor alatt, valamint a munka, a vállalkozás és az innováció szimbóluma – számolt be a CNews.
A szervezők kedden az X közösségi oldalon megerősítették Geert Wilders részvételét. Ez lesz a Patrióták Európáért mozgalom első nyilvános tüntetése; korábban vezetői szinten találkoztak 2024-ben Párizsban, majd 2025-ben Brüsszelben. 2026 márciusának végén Magyarországon is tartottak egy Patrióta gyűlést Orbán Viktor támogatására, aki azóta elvesztette a parlamenti választásokat.
A Liga sajtóosztálya szerint az eseményt előkészítő ülésen Matteo Salvini hangsúlyozta: szükséges fellépni az „abszurd európai szabályokkal” szemben, amelyek szerinte hozzájárulnak a villany-, gáz- és üzemanyagszámlák kifizetésével küzdő polgárok, családok és vállalkozások elszegényedéséhez.
Szombatra Milánóban több ellenrendezvényt is terveznek. Ezeket többek között a Demokrata Párt (Olaszország) és a Forza Italia milánói szervezetei hirdették meg; utóbbi párt Silvio Berlusconi nevéhez köthető, és a Liga kormányzati szövetségese.
„Ez egy olyan esemény, amely xenofóbiát és rasszizmust áraszt” – nyilatkozta a sajtónak Amir Atrous, a Forza Italia milánói bevándorlási osztályának vezetője. A párt egy olyan rendezvényt tervez, amely a „második generációk”, vagyis az Olaszországban élő bevándorlók gyermekeinek társadalmi és polgári szerepvállalására fókuszál.
Borítókép: Piazza del Duomo Milánó (Fotó: AFP)
