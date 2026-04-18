Patrióták EurópáértOlaszországtüntetés

Tiltakozás Milánóban: migráció és Brüsszel politikája ellen vonulnak utcára

Milánóban gyűlik össze a jobboldali Európa: nagyszabású tüntetés készül a bevándorlás és az uniós szabályozás ellen. A demonstráción ott lesz Matteo Salvini, Geert Wilders és Jordan Bardella is. A szombati megmozdulás nemcsak egy demonstráció, hanem annak jele, hogy egyre erősebbek a viták Európa jövőjéről.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 8:43
Piazza del Duomo Milánó (Fotó: AFP)
Olaszország az európai identitáspártok egyik találkozópontjává válik. Szombaton a Patrióták Európáért csoport tagjai – köztük a Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Jordan Bardella, valamint Geert Wilders és Matteo Salvini – Milánóban vesznek részt a Liga által szervezett tüntetésen – írta a CNews.

Milánóban találkoznak az európai jobboldal vezető politikusai, hogy kifejezzék tiltakozásukat a bevándorlással és az uniós szabályozással szemben (Fotó: AFP)
Milánóban találkoznak az európai jobboldal vezető politikusai, hogy kifejezzék tiltakozásukat a bevándorlással és az uniós szabályozással szemben (Fotó: AFP)

A Félelem nélkül elnevezésű demonstráció nem kizárólag a bevándorlás és a biztonság kérdéseire összpontosít, hanem az Európáról alkotott elképzelésünkre is, amely képes egyesíteni és növekedésre ösztönözni, de nem fojt meg bennünket

– mondta Matteo Salvini, a Liga vezetője és Olaszország miniszterelnök-helyettese egy április 8-i római sajtótájékoztatón.

Hozzátette: helyszínként a milánói Piazza del Duomót választották, amely Olaszország egyik legnagyobb és legismertebb tere, a kereszténység jelképe a Madonnina szobor alatt, valamint a munka, a vállalkozás és az innováció szimbóluma – számolt be a CNews.

A szervezők kedden az X közösségi oldalon megerősítették Geert Wilders részvételét. Ez lesz a Patrióták Európáért mozgalom első nyilvános tüntetése; korábban vezetői szinten találkoztak 2024-ben Párizsban, majd 2025-ben Brüsszelben. 2026 márciusának végén Magyarországon is tartottak egy Patrióta gyűlést Orbán Viktor támogatására, aki azóta elvesztette a parlamenti választásokat.

A Liga sajtóosztálya szerint az eseményt előkészítő ülésen Matteo Salvini hangsúlyozta: szükséges fellépni az „abszurd európai szabályokkal” szemben, amelyek szerinte hozzájárulnak a villany-, gáz- és üzemanyagszámlák kifizetésével küzdő polgárok, családok és vállalkozások elszegényedéséhez.

Szombatra Milánóban több ellenrendezvényt is terveznek. Ezeket többek között a Demokrata Párt (Olaszország) és a Forza Italia milánói szervezetei hirdették meg; utóbbi párt Silvio Berlusconi nevéhez köthető, és a Liga kormányzati szövetségese.

„Ez egy olyan esemény, amely xenofóbiát és rasszizmust áraszt” – nyilatkozta a sajtónak Amir Atrous, a Forza Italia milánói bevándorlási osztályának vezetője. A párt egy olyan rendezvényt tervez, amely a „második generációk”, vagyis az Olaszországban élő bevándorlók gyermekeinek társadalmi és polgári szerepvállalására fókuszál.

Borítókép: Piazza del Duomo Milánó (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu