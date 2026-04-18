Tiltakozás Milánóban: migráció és Brüsszel politikája ellen vonulnak utcára

A Félelem nélkül elnevezésű demonstráció nem kizárólag a bevándorlás és a biztonság kérdéseire összpontosít, hanem az Európáról alkotott elképzelésünkre is, amely képes egyesíteni és növekedésre ösztönözni, de nem fojt meg bennünket

– mondta Matteo Salvini, a Liga vezetője és Olaszország miniszterelnök-helyettese egy április 8-i római sajtótájékoztatón.

📢 https://t.co/L7BswsoyjM big public rally in Italy 🇮🇹



Senza Paura. In Europa padroni a casa nostra!

Without Fear. In Europe Masters in our own Home!



📍Milan, Piazza del Duomo



🗓️ April 18, 3PM



In the presence of many European patriotic leaders !



Stay tuned ! pic.twitter.com/wj093vo5Fn — Patriots.eu (@PatriotsEU) March 6, 2026

Hozzátette: helyszínként a milánói Piazza del Duomót választották, amely Olaszország egyik legnagyobb és legismertebb tere, a kereszténység jelképe a Madonnina szobor alatt, valamint a munka, a vállalkozás és az innováció szimbóluma – számolt be a CNews.

A szervezők kedden az X közösségi oldalon megerősítették Geert Wilders részvételét. Ez lesz a Patrióták Európáért mozgalom első nyilvános tüntetése; korábban vezetői szinten találkoztak 2024-ben Párizsban, majd 2025-ben Brüsszelben. 2026 márciusának végén Magyarországon is tartottak egy Patrióta gyűlést Orbán Viktor támogatására, aki azóta elvesztette a parlamenti választásokat.