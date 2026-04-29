Luxusprostituáltak, táskányi kenőpénz és eltitkolt bizonyítékok: Pedro Sánchezig ér a spanyol szocialisták korrupciós mocsara

Vesztegetés, bűnszervezetben való részvétel és szexizmus vádjaival néz szembe a spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE). A legfrissebb vallomások szerint a korrupciós polip csápjai már közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnökig érnek, aki hiába próbálja egyéni hibáknak beállítani az eseteket, a bizonyítékok szerint mindenről tudhatott.

Sebők Barbara
Forrás: Brussels Signal2026. 04. 29. 4:00
A korrupció mellett a szexizmus is felszínre került. A vallomások szerint Ábalos és García gátlástalanul használták a közpénzeket szeretőik luxusigényeinek kielégítésére: iPhone-okat, virágokat, sőt még egy luxuslakást is az adófizetők pénzéből finanszíroztak. 

A kiszivárgott hangfelvételek és jelentések szerint a párt vezetői becsmérlő módon beszéltek a nőkről, közpénzből fizetett prostituáltakról diskuráltak, és sajátos „szereplőválogatásokat” tartottak. 

A párt azon női tagjait, akik fel merték emelni a szavukat, szisztematikusan félreállították és elhallgattatták Fotó: AFP

Miközben a szocialista elit dőzsölt, a párt azon női tagjait, akik fel merték emelni a szavukat a „machirulók klánja” ellen, szisztematikusan félreállították és elhallgattatták. A botrány újabb fejezetét Ketty Garat újságíró nyitotta meg Sánchez összes embere című könyvével. Ebben lesújtó képet fest Santos Cerdánról, Sánchez korábbi jobbkezéről, akit jelenleg vesztegetés és hatalommal való visszaélés miatt tartanak fogva. 

Garat szerint Cerdán nem a problémák megoldására törekedett, hanem ő volt Sánchez „küldöttje”, akinek az volt a feladata, hogy eltüntesse a bizonyítékokat, hiteltelenítse a nyomozókat és pajzsot vonjon a miniszterelnök köré. 

Az újságíró szerint Sánchez nem áldozat, hanem tudatos irányító: „Pedro Sánchez mindent tudott” – állítja a könyvben.

A The Objective hírportál által szemlézett bizonyítékok szerint Sánchez egy Cerdánnal folytatott magánbeszélgetésben 2021 májusában már dühöngve beszélt Ábalosról, miután a miniszter prostituáltakkal és luxuspartikkal kapcsolatos ügyei kiszivárogtak. 

Ennek ellenére a miniszterelnök nem a hatóságokhoz fordult, hanem védelmet ígért a bukott politikusnak, feltéve, ha hallgat. 

A kormányfő szavahihetőségét tovább gyengíti, hogy Koldo García már azzal fenyegetőzött: olyan üzeneteket hoz nyilvánosságra, amelyek közvetlenül Sánchezt és a korábbi miniszterelnököt, José Luis Rodríguez Zapaterót is érintik.

A korrupció nem áll meg a kormányzati szinteken, a vidéki hálózatokat is átszövi. 

Mario Rivas, Villablino polgármestere ellen azért folyik nyomozás, mert önkormányzati forrásokból reklámozta saját családi szarvasmarha-farmját. A szocialista pártvezetés reakciója sokatmondó: ahelyett, hogy elszámoltatták volna, regionális képviselőjelöltet csináltak belőle, ezzel biztosítva számára a mentelmi jogot és a büntetlenséget.

A PSOE és Pedro Sánchez azt állítja, hogy nem volt tudomásuk a korrupcióról, és elhatárolódtak az érintettektől.

A botrányokat egyéni ügyként kezelik, és azt mondják, a párt azonnal lépett, amikor kiderültek a részletek. A Koldo-ügyre keresztelt korrupciós botrányról a Magyar Nemzet is beszámolt. 2025-ben az ügy egyik fő gyanúsítottja tanúvallomást tett, amelyben elismerte, hogy több kormánytagnak is kenőpénzt adott a koronavírus-járvány idején kötött állami közbeszerzési szerződésekért cserébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
