Luxusprostituáltak, táskányi kenőpénz és eltitkolt bizonyítékok: Pedro Sánchezig ér a spanyol szocialisták korrupciós mocsara

A korrupció mellett a szexizmus is felszínre került. A vallomások szerint Ábalos és García gátlástalanul használták a közpénzeket szeretőik luxusigényeinek kielégítésére: iPhone-okat, virágokat, sőt még egy luxuslakást is az adófizetők pénzéből finanszíroztak.

A kiszivárgott hangfelvételek és jelentések szerint a párt vezetői becsmérlő módon beszéltek a nőkről, közpénzből fizetett prostituáltakról diskuráltak, és sajátos „szereplőválogatásokat” tartottak.

A párt azon női tagjait, akik fel merték emelni a szavukat, szisztematikusan félreállították és elhallgattatták Fotó: AFP

Miközben a szocialista elit dőzsölt, a párt azon női tagjait, akik fel merték emelni a szavukat a „machirulók klánja” ellen, szisztematikusan félreállították és elhallgattatták. A botrány újabb fejezetét Ketty Garat újságíró nyitotta meg Sánchez összes embere című könyvével. Ebben lesújtó képet fest Santos Cerdánról, Sánchez korábbi jobbkezéről, akit jelenleg vesztegetés és hatalommal való visszaélés miatt tartanak fogva.

Garat szerint Cerdán nem a problémák megoldására törekedett, hanem ő volt Sánchez „küldöttje”, akinek az volt a feladata, hogy eltüntesse a bizonyítékokat, hiteltelenítse a nyomozókat és pajzsot vonjon a miniszterelnök köré.

Az újságíró szerint Sánchez nem áldozat, hanem tudatos irányító: „Pedro Sánchez mindent tudott” – állítja a könyvben.