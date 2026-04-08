Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

abortuszalkotmánySpanyolországVoxspanyol kormány

„Halált, fájdalmat és nyomort kínálnak” – kitálalt a Vox vezére a spanyol abortuszreformról

A spanyol baloldali kormány alkotmányba emelné az abortuszhoz való jogot. A módosítás még parlamenti jóváhagyásra vár, de máris komoly politikai vitát robbantott ki. A Vox vezetője bírálta Pedro Sánchez kabinetjét, szerinte az abortuszreform szembemegy a spanyolok érdekeivel.

Sebők Barbara
2026. 04. 08. 15:01
A spanyol kormány jóváhagyta azt a reformtervezetet, amely az abortuszhoz való jog alkotmányba foglalását célozza. A döntésről Ana Redondo esélyegyenlőségi miniszter számolt be a minisztertanács ülése után tartott sajtótájékoztatón – írja a Brussels Signal.

A tervezet szerint az alkotmány 43. cikkét – amely jelenleg az egészséghez való jogot szabályozza – egy új bekezdéssel egészítenék ki. Ez a módosítás a terhesség megszakításához való hozzáférést is az alapvető jogok közé emelné. Elma Saiz kormányszóvivő szerint az intézkedés Spanyolországot „az európai országok élvonalába helyezi a nők jogainak védelme terén”.

A reform azonban még nem lépett hatályba: elfogadásához mindkét parlamenti házban – a kongresszusban és a szenátusban – háromötödös többség szükséges.

A baloldali Sumar párt is komoly nyomást gyakorolt a Spanyol Szocialista Munkáspártra (PSOE), hogy támogassa a javaslatot. 

Az abortusz mindenki számára elérhetővé válna

Amennyiben a módosítást elfogadják, az alkotmány garantálná az abortuszhoz való egyenlő hozzáférést az ország egész területén. 

Ez azt is jelentené, hogy az eljárás az állami egészségügyi rendszer keretein belül mindenki számára elérhetővé válna.

A kormány lépése heves reakciókat váltott ki az ellenzék részéről. Santiago Abascal, a jobboldali Vox párt vezetője bírálta Pedro Sánchez miniszterelnököt, és azzal vádolta, hogy a spanyolok érdekei ellen cselekszik.

A kívülről érkezőknek szállodák, segélyek és általános egészségügyi ellátás, amelyet a hétköznapi spanyolok fizetnek. A hétköznapi spanyoloknak pedig csak eutanázia, abortusz, inváziók és támadások. Ezt kínálja Sánchez kormánya: halált, fájdalmat és nyomort

– fogalmazott. A politikus még tovább ment, és kijelentette: „(Sánchez) gyűlöli a spanyolokat, és ezért akarja őket kicserélni.” A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a módosítás célja a hozzáférés biztosítása. Ana Redondo ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „A szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében biztosítjuk a nők jogát a terhesség önkéntes megszakítására, mert veszélyben van éppen ezeknek a szolgáltatásoknak az állami egészségügyi rendszer keretein belüli biztosítása, nem pedig a választás szabadsága.”

A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy „e jog valós és hatékony gyakorlása az egész országban veszélyben van”.

Spanyolország ezzel a lépéssel Franciaország példáját követi, amely 2025-ben első európai országként rögzítette alkotmányában az abortuszhoz való jogot. A reformtervezet közvetlenül a spanyol regionális választások előtt került napirendre.

Borítókép: Santiago Abascal (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
