„Halált, fájdalmat és nyomort kínálnak” – kitálalt a Vox vezére a spanyol abortuszreformról

A spanyol kormány jóváhagyta azt a reformtervezetet, amely az abortuszhoz való jog alkotmányba foglalását célozza. A döntésről Ana Redondo esélyegyenlőségi miniszter számolt be a minisztertanács ülése után tartott sajtótájékoztatón – írja a Brussels Signal.

A spanyol baloldali kormány alkotmányba emelné az abortuszhoz való jogot. Fotó: AFP

A tervezet szerint az alkotmány 43. cikkét – amely jelenleg az egészséghez való jogot szabályozza – egy új bekezdéssel egészítenék ki. Ez a módosítás a terhesség megszakításához való hozzáférést is az alapvető jogok közé emelné. Elma Saiz kormányszóvivő szerint az intézkedés Spanyolországot „az európai országok élvonalába helyezi a nők jogainak védelme terén”.

A reform azonban még nem lépett hatályba: elfogadásához mindkét parlamenti házban – a kongresszusban és a szenátusban – háromötödös többség szükséges.

A baloldali Sumar párt is komoly nyomást gyakorolt a Spanyol Szocialista Munkáspártra (PSOE), hogy támogassa a javaslatot.