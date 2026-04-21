Pedro SanchezBrüsszelSoros GyörgybaloldalNyílt Társadalom AlapítványokSoros Alexander

Globális baloldali hálózat épül az EU háta mögött – mit szól majd ehhez Brüsszel?

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Soros György hálózata közösen indított új, globális baloldali szövetséget Barcelonában. A nagyszabású találkozót az Európai Unió hivatalos szerveinek és a meghatározó nyugat-európai nagyhatalmak vezetőinek megkerülésével szervezték meg. Vajon mit szól majd ehhez Brüsszel?

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 19:39
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Soros György hálózata közösen indított új, globális baloldali szövetséget
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Barcelonában, a Fira Gran Via kongresszusi központban gyűltek össze a nemzetközi baloldal képviselői 2026. április 17-én és 18-án, hogy egy új, Brüsszeltől független szövetséget kovácsoljanak. A rendezvény házigazdája Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök volt, ám a háttérben egy harmadik, nem kormányzati szereplő is meghatározó befolyású: Soros György fia, Alexander Soros és az általuk vezetett Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) – számolt be róla a Brussels Signal.

Soros György hálózata mint főszereplő

A találkozó egyik legszembetűnőbb vonása az volt, hogy a kormányzati szintű egyeztetések mellett milyen mélyen ágyazódott be a Soros György nevével fémjelzett politikai aktivizmus. 

Soros Alex gyakorlatilag harmadik házigazdaként lépett fel Sánchez és Lula mellett. 

A milliárdos spekuláns fia a közösségi médiában is büszkélkedett a szerepével: bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy ilyen vezetőket üdvözölhetett Barcelonában, és közös fotókat is megosztott a spanyol miniszterelnökkel. Az OSF és a Bill és Melinda Gates Alapítvány részvétele rávilágított arra a tendenciára, hogy a Soros-hálózat milyen aktívan koordinálja a nemzetközi baloldali politikát. 

Soros György és fia korábban is nyíltan támogatta Sánchezt, különösen azután, hogy a spanyol kormány félmillió migráns státusát rendezte egy olyan rendelettel, amelyet a spanyol választók többsége elutasított,

és amely ellen jelenleg is jogi eljárások zajlanak. Érdekesség, hogy a barcelonai eseményről tudósító progresszív nyugati média mélyen hallgatott a Soros-alapítványok kulcsszerepéről.

Brüsszel és a nagyhatalmak nélkül

A csúcstalálkozó látványosan elhatárolódott az Európai Unió fősodrától. Bár az eseményt egy uniós tagállamban tartották, sem az Európai Bizottság, sem az Európai Unió Tanácsa nem vállalt benne hivatalos szerepet. 

A meghatározó európai vezetők is távol maradtak: Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár sem ment el Barcelonába. 

Olaszország, Portugália és Hollandia szintén nem küldött kormányfőt; Berlin is csak alacsonyabb szinten képviseltette magát. A résztvevők névsora inkább az európai politika pereméről vagy Európán kívülről állt össze. Jelen volt 

  • Claudia Sheinbaum mexikói, 
  • Cyril Ramaphosa dél-afrikai és 
  • Gustavo Petro kolumbiai elnök, valamint 
  • Catherine Connolly, Írország újonnan megválasztott elnöke. 

Mellettük olyan országok küldöttei jelentek meg, mint Albánia, Litvánia, Ghána vagy Uruguay.

Radikális hangnem és Amerika-ellenesség

Bár a brazil elnök igyekezett tompítani az éleket, a felszólalások hangneme gyakran túllépett a mérsékelt európai szociáldemokrata kereteken. 

Gustavo Petro kolumbiai elnök az Egyesült Államok elleni lázadásról beszélt, a mexikói államfő pedig a Kubával szembeni amerikai katonai beavatkozás ellen emelt szót.

A dél-afrikai elnök, Ramaphosa az ENSZ Biztonsági Tanácsát bírálta, egyaránt támadva Washingtont és Moszkvát. Pedro Sánchez a belpolitikai csatározásokat is a nemzetközi porondra vitte. Kijelentette, hogy Spanyolország a migráció lánya és nem lesz az idegengyűlölet anyja. A német delegáció vezetője, Lars Klingbeil pedig nyíltan hirdetett harcot: 

A szélsőjobboldal nemzetközi, tehát nekünk is annak kell lennünk

– fogalmazott.

Gyengeség és korrupció a háttérben

Az elemzők szerint a barcelonai mobilizáció mögött a házigazdák meggyengült helyzete áll. Sánchez kisebbségi kormánya ellen korrupciós vizsgálatok zajlanak, és a népszerűségi mutatók szerint az ellenzéki Partido Popular és a Vox már többségbe kerülne egy választáson. Lula brazil elnök elutasítottsága is ötven százalék fölé emelkedett a közelgő választások előtt. Ez a gyengülés nem egyedi eset. Olaszországban és Hollandiában már jobboldali kormányok vannak hatalmon, Németországban és Franciaországban pedig a nemzeti-konzervatív erők törnek előre. 

A barcelonai találkozóval szemben a jobboldali erők korábban Budapesten, a CPAC-konferencián mutatták meg erejüket.

A barcelonai csúcs végül egy közös nyilatkozattal zárult, amelyben a digitális kormányzás és az éghajlat-politika terén ígértek összefogást, de a finanszírozási részleteket és a konkrét ütemtervet egyelőre homály fedi.

 

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a rendezvényen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu