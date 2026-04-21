Barcelonában, a Fira Gran Via kongresszusi központban gyűltek össze a nemzetközi baloldal képviselői 2026. április 17-én és 18-án, hogy egy új, Brüsszeltől független szövetséget kovácsoljanak. A rendezvény házigazdája Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök volt, ám a háttérben egy harmadik, nem kormányzati szereplő is meghatározó befolyású: Soros György fia, Alexander Soros és az általuk vezetett Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) – számolt be róla a Brussels Signal.

Globális baloldali hálózat épül az EU háta mögött – mit szól majd ehhez Brüsszel?

Soros György hálózata mint főszereplő

A találkozó egyik legszembetűnőbb vonása az volt, hogy a kormányzati szintű egyeztetések mellett milyen mélyen ágyazódott be a Soros György nevével fémjelzett politikai aktivizmus.

Soros Alex gyakorlatilag harmadik házigazdaként lépett fel Sánchez és Lula mellett.

A milliárdos spekuláns fia a közösségi médiában is büszkélkedett a szerepével: bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy ilyen vezetőket üdvözölhetett Barcelonában, és közös fotókat is megosztott a spanyol miniszterelnökkel. Az OSF és a Bill és Melinda Gates Alapítvány részvétele rávilágított arra a tendenciára, hogy a Soros-hálózat milyen aktívan koordinálja a nemzetközi baloldali politikát.

Soros György és fia korábban is nyíltan támogatta Sánchezt, különösen azután, hogy a spanyol kormány félmillió migráns státusát rendezte egy olyan rendelettel, amelyet a spanyol választók többsége elutasított,

és amely ellen jelenleg is jogi eljárások zajlanak. Érdekesség, hogy a barcelonai eseményről tudósító progresszív nyugati média mélyen hallgatott a Soros-alapítványok kulcsszerepéről.