Törcsi Péter

CPAC 2026: James Orr, Martin Helme, Törcsi Péter beszélgetett Európa jövőjéről

James Orr, a brit Edmund Burke Foundation elnöke, Martin Helme, az észt EKRE elnöke és Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója beszélgettek a színpadon. A CPAC Hungary keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen mindegyik résztvevő kiemelte, hogy Európa valóban komoly kihívásokkal néz szembe.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 15:59
CPAC Hungary 2026 Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A CPAC 2026 Hungary rendezvényen beszélgetett James Orr, a brit Edmund Burke Foundation elnöke, Martin Helme, az észt EKRE elnöke és Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója. 

Törcsi Péter felvezetésében elmondta, hogy Európában az elmúlt 15-20 évben nem történt semmi jó. Az elmúlt 15-20 évben még mindig nem kecmeregtünk ki a 2008–2009-es gazdasági válságból, mire a németek úgy döntöttek, hogy nemcsak hogy nem oldják meg a válságot, hanem beszorítják az energetikai lehetőségeit is a kontinensnek, 2011-ben lemondtak a nukleáris energiáról.

Majd erre a válságra az volt a németek által vezérelt európai válasz, hogy lehetőleg számolatlanul engedjünk be muszlim hátterű, illegális bevándorlókat Európába, akiknek egyébként eszükbe se jutna egy pillanatig sem, hogy integrálódjanak a többségi társadalomba. De nem elég, hogy leváltak a nukleáris energiáról, nem elég, hogy főleg Nyugat-Európában elárasztották a muszlim hátterű bevándorlók Európának egy jelentős részét, szintén német vezénylettel úgy döntöttek az Európai Bizottságnál és az Európai Parlamentnél, hogy egy olyan zöldítést engednek rá a kontinensre, ami jóformán teljesen ellehetetlenítette globálisan az Európai Uniónak a gazdasági versenyképességét

– hangsúlyozta a szakértő. 

Törcsi Péter egyúttal kiemelte, hogy négy év alatt sem volt képes az európai és a brüsszeli döntéshozatal olyan eszközöket a kezébe venni, amivel elő tudta volna segíteni Ukrajna területén a békét. Helyette most próbálta meg elfogadni az Európai Tanács azt a 20. szankciós csomagot, aminek egy jelentős része sokkal többet ártott nekünk, európaiaknak, mint amennyivel hozzájárult volna a békéhez.

Törcsi Péter szerint azonban jó hír is van. 

Ahogy látták itt most az elmúlt pár órában is, és látni fogják az elkövetkezendő néhány órában, nem igaz az a baloldali vád, hogy Magyarország és a magyar jobboldal elszigetelődött volna. Nem csak mi tudtuk, hogy mi a helyes választás, de sokan vannak még Európában, akik nem Brüsszelre, hanem a saját szívükre és a józan eszükre hallgatnak. És az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy Európa valóban bajban van, de Európát csak saját maga mentheti meg önmagától. Kevesebb ideológiára, több bátorságra, gazdasági növekedésre és békére van szükségünk. Ehhez itt Magyarországon egy jobboldali győzelem kell, Európában pedig egy patrióta összefogás

– fogalmazott. 

Martin Helme üzenetében hangsúlyozta, hogy egy olyan országból érkezett, amely 50 éves szovjet megszállás alatt tömeges migrációval szembesült a Szovjetunió többi részéről. „Muszlim országokból vagy más kontinensről érkeztek, de megváltoztatták jelentősen a társadalmat. Rosszabbra fordították. Nekünk ez egyáltalán nem tetszett, ez volt az egyik oka annak, hogy nem tetszett nekünk a Szovjetunió, mert rengeteg külföldi, idegen érkezett hozzánk” – fogalmazott. 

Harminc évig tartott, hogy valamilyen módon normális, működőképes társadalmat alkossunk. Úgyhogy a javaslatom mindenki számára Nyugat-Európában az lenne, hogy be se engedjék őket, de hát ez a hajó már elment, de ha már itt tartunk, akkor ne engedjük azt, hogy ott maradjanak, mert örökre megváltoztatja az országot, ha nem küldjük őket vissza

– emelte ki Helme. 

Martin Orr felszólalásában köszöntött minden hallgatót, valamint megköszönte, hogy immár harmadik alkalommal beszélhet a CPAC Hungary színpadán. A szakértő szerint a tömeges migráció olyan tempóban és mértékben zajlik, amely Nagy-Britanniában „mindenféle problémákat okoz abból a szempontból, hogy ki vagyunk mi, mi a nemzet és mi a család” – fogalmazott. 

Terhet jelent mindenféle társadalmi aspektusban, beleértve akár a szólásszabadságot is. Szerencsére Nagy-Britanniában első alkalommal hosszú történelmünk során egy olyan jobboldali párttal is rendelkezünk, amely komolyan veszi ezt a problémát. Ez a Reform UK, amelyet Nigel Farage vezet

– emelte ki Orr. 

A szakember szerint a Reform UK az egyetlen párt, amely megváltoztatja az ezzel kapcsolatos diskurzust, és azt mondja, hogy nemcsak meg kell állítani a tömeges migrációt, hanem el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudjuk visszafordítani. „A Nagy-Britanniában élők majdnem 20 százaléka nem Nagy-Britanniában született. Lehetetlenség az integrálásuk, az integrációjuk” – nyomatékosította. 

Törcsi Péter azzal kapcsolatban is kérdezte a résztvevőket, hogy mit szólnak Magyarország folyamatos büntetéséhez a migráció kapcsán. „Először is személy szerint az, amit tesznek, az gyakorlatilag szembemegy a szerződésekkel. Ez nem jogállamiság, ez olyan emberek uralma, akik folyamatosan új és új dolgokat találnak ki hatalmuk megtartása érdekében. Ezek olyan büntetések, amelyek tisztán politikai jellegűek, és nem kéne őket befizetni” – szögezte le Helme. 

Sőt, én azt javasolnám, hogy ha folytatják ezt a magatartást, visszatartják a forrásokat, akkor ne fizessék be a tagdíjat

– nyomatékosította. 

A háború kérdésére és a béketörekvésekben való európai részvétel kapcsán James Orr hangsúlyozta, hogy a brexit után Nagy-Britannia lehetőséget kapott, hogy független külpolitikát folytasson, azonban ez nem hozott lehetőséget a béketeremtésre. Ugyanakkor a szakember szerint egyértelmű, hogy Brüsszel volt a kiindulópontja a háborúpárti álláspontnak. 

Helme szerint azonban Donald Trump nem csak az Egyesült Államoknak jó elnöke, de a világ számára is fontos lenne a béke és az az ideológia, amit az amerikai elnök képvisel. 

Biden politikája pusztító jellegű volt a nyugati civilizáció számára. A tömeges migráció támogatta a woke-ot, a zöldmegállapodást, a háborút. Az ideológia tehát számít. És jelen pillanatban olyan elnök van az USA-ban, amely a normálisakkal van összhangban Európában. Hiszen mi vagyunk a normálisak, és nem egy radikális szélsőbaloldali ideológia vezet bennünket

– fogalmazott. 

A beszélgetés minden résztvevője egyetértett abban, hogy Európának kezdeményezőnek kéne lennie, muszáj lenne összehangolnia az erőfeszítéseit a béke érdekében és csatlakoznia az Egyesült Államok ezen irányú törekvéséhez. 

Borítókép: CPAC 2026 Hungary (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu