Szánthó Miklós: Orbán Viktor óriási, többezres tömeg előtt tiporta el Brüsszel háborúpárti álmait

Az európai politikai küzdelem sorsdöntő szakaszába lépett: Szánthó Miklós szerint Magyarország és Orbán Viktor vezetése ma Európa legerősebb békepárti bástyáját jelenti, amelynek megőrzése kulcsfontosságú a közelgő választások előtt, fogalmazott közösségi oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Forrás: Alapjogokért Központ2026. 03. 21. 13:27
CPAC Hungary 2026 - Szánthó Miklós Fotó: Mirkó István
Szánthó Miklós közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Magyarország és a budapesti CPAC Hungary jelentőségét hangsúlyozta, ahol Orbán Viktor beszéde többezres közönség előtt hangzott el. 

Orbán Viktor a CPAC Hungary rendezvényén mondott beszédet (Fotó: Mirkó István)

Magyarország kitart elvei mellett

Szánthó Miklós megfogalmazása szerint a miniszterelnök határozottan szembement azokkal a politikai törekvésekkel, amelyek Brüsszelből és a nemzetközi térből érkeznek.

Szánthó Miklós szerint a jelenlegi politikai küzdelem nem csupán Magyarország jövőjéről szól, hanem az egész kontinens irányáról is. Álláspontja szerint a „globalista erők” célja, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely Brüsszel és Ukrajna érdekeit követi, miközben a jelenlegi nemzeti vezetés az egyik utolsó szuverén konzervatív erőt képviseli Európában.

Szánthó Miklós kiemelte: a közelgő választás tétje messze túlmutat a hazai politikán.

Meglátása szerint a patrióta erők számára a választási győzelem csak az első lépés lehet egy szélesebb európai átrendeződés felé, amelynek célja, hogy a döntéshozatal visszakerüljön a nemzetállamokhoz.

A bejegyzés szerint a kontinens jövője szempontjából alapvető kérdések dőlnek el: béke vagy háború, gazdasági növekedés vagy visszaesés, energiaszuverenitás vagy kiszolgáltatottság, valamint a nemzeti érdekek érvényesítése vagy az európai föderalizáció iránya. 

Szánthó Miklós értékelése alapján a magyar választás így nemcsak politikai esemény, hanem egyben stratégiai jelentőségű döntés is Európa jövőjéről.

Borítókép: CPAC Hungary 2026 – Szánthó Miklós (Fotó: Mirkó István) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
