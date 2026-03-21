Szánthó Miklós: Orbán Viktor óriási, többezres tömeg előtt tiporta el Brüsszel háborúpárti álmait

Szánthó Miklós szerint a jelenlegi politikai küzdelem nem csupán Magyarország jövőjéről szól, hanem az egész kontinens irányáról is. Álláspontja szerint a „globalista erők” célja, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely Brüsszel és Ukrajna érdekeit követi, miközben a jelenlegi nemzeti vezetés az egyik utolsó szuverén konzervatív erőt képviseli Európában.

Szánthó Miklós kiemelte: a közelgő választás tétje messze túlmutat a hazai politikán.

Meglátása szerint a patrióta erők számára a választási győzelem csak az első lépés lehet egy szélesebb európai átrendeződés felé, amelynek célja, hogy a döntéshozatal visszakerüljön a nemzetállamokhoz.

A bejegyzés szerint a kontinens jövője szempontjából alapvető kérdések dőlnek el: béke vagy háború, gazdasági növekedés vagy visszaesés, energiaszuverenitás vagy kiszolgáltatottság, valamint a nemzeti érdekek érvényesítése vagy az európai föderalizáció iránya.

Szánthó Miklós értékelése alapján a magyar választás így nemcsak politikai esemény, hanem egyben stratégiai jelentőségű döntés is Európa jövőjéről.