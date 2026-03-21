Szánthó Miklós közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Magyarország és a budapesti CPAC Hungary jelentőségét hangsúlyozta, ahol Orbán Viktor beszéde többezres közönség előtt hangzott el.
Szánthó Miklós: Orbán Viktor óriási, többezres tömeg előtt tiporta el Brüsszel háborúpárti álmait
Az európai politikai küzdelem sorsdöntő szakaszába lépett: Szánthó Miklós szerint Magyarország és Orbán Viktor vezetése ma Európa legerősebb békepárti bástyáját jelenti, amelynek megőrzése kulcsfontosságú a közelgő választások előtt, fogalmazott közösségi oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Magyarország kitart elvei mellett
Szánthó Miklós megfogalmazása szerint a miniszterelnök határozottan szembement azokkal a politikai törekvésekkel, amelyek Brüsszelből és a nemzetközi térből érkeznek.
Szánthó Miklós szerint a jelenlegi politikai küzdelem nem csupán Magyarország jövőjéről szól, hanem az egész kontinens irányáról is. Álláspontja szerint a „globalista erők” célja, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely Brüsszel és Ukrajna érdekeit követi, miközben a jelenlegi nemzeti vezetés az egyik utolsó szuverén konzervatív erőt képviseli Európában.
Szánthó Miklós kiemelte: a közelgő választás tétje messze túlmutat a hazai politikán.
Meglátása szerint a patrióta erők számára a választási győzelem csak az első lépés lehet egy szélesebb európai átrendeződés felé, amelynek célja, hogy a döntéshozatal visszakerüljön a nemzetállamokhoz.
A bejegyzés szerint a kontinens jövője szempontjából alapvető kérdések dőlnek el: béke vagy háború, gazdasági növekedés vagy visszaesés, energiaszuverenitás vagy kiszolgáltatottság, valamint a nemzeti érdekek érvényesítése vagy az európai föderalizáció iránya.
Szánthó Miklós értékelése alapján a magyar választás így nemcsak politikai esemény, hanem egyben stratégiai jelentőségű döntés is Európa jövőjéről.
Borítókép: CPAC Hungary 2026 – Szánthó Miklós (Fotó: Mirkó István)
