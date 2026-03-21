Benjámin NetanjahuOrbán ViktorCPAC 2026

Benjamin Netanjahu: Orbán Viktor stabilitást, biztonságot, védelmet jelent

Az izraeli miniszterelnök fontos üzenetet küldött a CPAC Hungary résztvevői és Orbán Viktor miniszterelnök számára. Benjamin Netanjahu köszönetét fejezte ki, amiért az egybegyűltek kiállnak a nyugati civilizáció mellett, Orbán Viktor szerepét pedig külön kiemelte ebben a harcban.

2026. 03. 21. 12:21
Fotó: RONEN ZVULUN Forrás: POOL
Az izraeli miniszterelnök sajnos nem tudott jelen lenni a CPAC Hungary rendezvényén, tekintettel a közel-keleti eseményekre, azonban fontos üzenetet küldött a résztvevőknek. Benjamin Netanjahu megköszönte mindazoknak, akik a nyugati civilizáció mellett állnak ki, és külön kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök szerepét ebben a harcban. 

Benjámin Netanjahu Orbán Viktor méltatta
Benjamin Netanjahu Orbán Viktort méltatta.

Szeretném megköszönni, hogy kiálltok a nyugati civilizáció mellett. Szeretném megköszönni, hogy Izrael mellett álltok, mert tudjátok, hogy Izrael az az előretolt helyőrség, amely megvédi közös civilizációnkat ezekkel a radikális fanatikus muszlimokkal szemben, akik nemcsak a saját népüket kínozzák, hanem arab barátainkat is, és az összes országot fenyegetik

– hangsúlyozta az izraeli kormányfő. 

Netanjahu egyúttal külön is megköszönte Orbán Viktor miniszterelnök munkáját, akit rendíthetetlen sziklaként írt le a nyugati civilizáció lelkéért folyó küzdelemben. „Szeretném megköszönni Orbán Viktor barátomnak. Olyan volt, mint egy szikla” – hangsúlyozta. 

Ma viharos időkben élünk. Olyan vezetőkre van szükség, akik meg tudnak védeni ettől az ártól, és biztonságot és stabilitást tudnak biztosítani saját országaik számára. Ez az, ami Orbán Viktornak erőssége. Sok világvezetőt ismerek, és elmondhatom, hogy ő ott van a csúcson. Orbán Viktor stabilitást, biztonságot, védelmet jelent

– zárta üzenetét az izraeli kormányfő. 

Borítókép: Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu