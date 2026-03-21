Benjamin Netanjahu: Orbán Viktor stabilitást, biztonságot, védelmet jelent

Az izraeli miniszterelnök sajnos nem tudott jelen lenni a CPAC Hungary rendezvényén, tekintettel a közel-keleti eseményekre, azonban fontos üzenetet küldött a résztvevőknek. Benjamin Netanjahu megköszönte mindazoknak, akik a nyugati civilizáció mellett állnak ki, és külön kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök szerepét ebben a harcban.
Szeretném megköszönni, hogy kiálltok a nyugati civilizáció mellett. Szeretném megköszönni, hogy Izrael mellett álltok, mert tudjátok, hogy Izrael az az előretolt helyőrség, amely megvédi közös civilizációnkat ezekkel a radikális fanatikus muszlimokkal szemben, akik nemcsak a saját népüket kínozzák, hanem arab barátainkat is, és az összes országot fenyegetik
– hangsúlyozta az izraeli kormányfő.
Netanjahu egyúttal külön is megköszönte Orbán Viktor miniszterelnök munkáját, akit rendíthetetlen sziklaként írt le a nyugati civilizáció lelkéért folyó küzdelemben. „Szeretném megköszönni Orbán Viktor barátomnak. Olyan volt, mint egy szikla” – hangsúlyozta.
