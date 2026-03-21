Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

A magyar miniszterelnök is felszólalt a CPAC Hungary megnyitóján. Orbán Viktor elmondta, ma a nyugati világ lelkéért több szinten is folyik a küzdelem, ennek pedig egyik központja Magyarország. A miniszterelnök egyúttal hangsúlyozta, hogy a brüsszeli támadást visszavertük, az ukrán olajblokádot le fogjuk törni, a választást pedig a kormánypártok fogják megnyerni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 10:35
Orbán Viktor a CPAC Hungary színpadán Fotó: Mirkó István
A CPAC Hungaryn Orbán Viktor elsőként elmondta, egy évvel ezelőtt közösen ünnepelték a CPAC-en Donald Trump amerikai elnök győzelmét. Úgy fogalmazott: Trump elnök győzelme óta jobb hely lesz a nyugati világ.

Visszaszorult a genderpropaganda és a woke, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, ami természetes: az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye 

– sorolta. 

A progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a zöld őrületet, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie. Ezt a változást a világ Trump elnök úrnak köszönheti – tette hozzá Orbán Viktor. 

A magyar miniszterelnök hozzátette, sokat köszönhetünk Trump elnök úrnak személyesen mi magyarok is. 

A fagyos demokrata évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be. Újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás

– emelte ki a magyar miniszterelnök. 

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a cenzúra napjai lejártak, a világ pedig változóban van
Orbán Viktor elmondta,  Dél-Amerika a szemünk láttára vett jobboldali fordulatot: Rodrigo Paz nemzeti erőibe vették Bolíviát, José Antonio Kast csapatai pedig felszabadították Chilét. „És itt van, illetve itt lesz Javier Milei barátunk. Üdvözöljük őt Budapesten” – emelte ki. Mint mondta:

Ma Argentína a jobboldali erők bástyája és Javier – mint látni fogják – a nyugati értékek globális rocksztárja.

A magyar miniszterelnök elmondta, Európában is erősödik a patrióta oldal. Csehországban Andrej Babisék győzelmet arattak, Lengyelországban pedig a Jog és Igazságosság nyerte az elnökválasztást. 

És barátaim itt van ma köztünk egy patrióta bajnok a Kaukázusból, Irakli Kobakizza miniszterelnök az orosz medve szájában az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett. Európa legbátrabb nemzete ma a georgiai

– emelte ki Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök köszöntötte a Németországból érkezett Alice Weidelt, a holland Geert Wilderst, Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt elnökét és Milorad Dodikot, aki a közelmúltig volt a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

 

Ő kiérdemelte a legnagyobb túlélő címet. Amerikai szankciók, német zsarolás, bosnyák zaklatás. Higgyétek el, ennyi csapásnak mi már a felétől is térdre estünk volna, de ő nem

– fogalmazott a miniszterelnök, és köszönetet mondott a CPAC Hungary szervezőinek, Szánthó Miklósnak és az Alapjogokért Központnak, és Matt Schlapnek. 

Ez itt a világ legnagyobb nyílt összeesküvése

Még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni, pont úgy, ahogy néhány éve együtt elterveztük. Ami most történik, az a legnagyobb politikai átrendeződés a nyugati civilizáció elmúlt 100 évében. Ennek az átrendeződésnek az epicentruma, az erőközpontja az Egyesült Államok. Az európai előretolt helyőrsége pedig Magyarország – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, ők a nyugati világ lelkéért dolgoznak. 

A nyugati világ lelkéért több szinten is folyik a küzdelem. Az egyetemeken, az akadémiákon, az egyházakban, sőt a gazdaságban is. Mi ennek a nagy küzdelemnek a politikai frontvonalában dolgozunk

– mondta. Hozzátette, ők azok, akik hisznek a saját népükben, ez köti össze őket. Mint mondta, sokáig azt hitték, nem érdemes együttműködni, de aztán ez megváltozott. Rájöttünk, hogyha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk is nemzetközi keretekben kell gondolkodnunk – fogalmazott. Hozzátette ugyanakkor, hogy a legnagyobb európai országokban még a baloldal az úr, még mindig ők alakítják az európai politikát. 

Orbán Viktor: Meg fogjuk nyerni ezt a választást
Még mindig képesek megtartani a hatalmukat, pedig igaza van az amerikai barátainknak, amikor azt mondják, hogy Brüsszel az elmúlt 20 évben fenntarthatatlan helyzetbe sodorta Európát. Brüsszelnek nem az európai emberek voltak az elsők, hanem a migránsok. Terrorfenyegetettség, bűnözés, antiszemitizmus, keresztényellenesség és gazdasági megrendülés. Ezt hozta a politikájuk 

 

– sorolta Orbán Viktor, és hozzátette, Brüsszel összehozta Európa legnagyobb gazdasági csődjét, és Brüsszelnek ezek után még mindig nem Európa az első, hanem most éppen Ukrajna. Orbán Viktor kiemelte, az európai demokrácia haldoklik. Haldoklik, mert sikertelen a gazdaságban, mert behálózta a politikai cenzúra, mert Brüsszelnek gyors reagálású NGO-hálózata van arra, hogy cenzúrázza a közösségi médiumokat – sorolta. 

És Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat. És ez történik most az áprilisi választások előtt itt Magyarországon is nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel és ukránbarát kormány. Hát nem lesz, barátaim

– emelte ki. Mint mondta: Nekünk magyaroknak most egy harapófogóban kell győznünk. 

 

A brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot. Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot. A brüsszeli támadást tegnapelőtt visszavertük. Nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot. Most már csak az ukrán blokádot kell kivédenünk

– sorolta Orbán Viktor, és hozzátette: most minden eddiginél nagyobb a tét, mert „ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is. Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteni. Ez a mi küldetésünk, eljött a mi időnk” – zárta gondolatait Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor minizterelnök a CPAC Hungary színpadán (Fotó: Mirkó István)

 

add-square CPAC Hungary 2026

CPAC Hungary 2026
CPAC Hungary 2026
CPAC Hungary 2026

Andrej Babis köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit

CPAC Hungary 2026 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
