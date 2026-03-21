Szánthó Miklós: Ahhoz kell ma igazán bátorság, hogy valaki akarjon és tudjon is nemet mondani a háborúra

Szánthó Miklós a CPAC Hungary megnyitóján úgy fogalmazott, ahhoz kell ma igazán bátorság, hogy valaki akarjon és tudjon is nemet mondani a háborúra, és ez a magyar jobboldal, ez a CPAC Hungary. Az Alapjogokért Központ főigazgatója hozzátette, a másik alternatívát ugyanis annyira fogják, hogy ha még akarnának, akkor sem tudnának nemet mondani se Brüsszelnek, se a háborúra.

És azt is jól tudjuk, hogy nemcsak a békéhez, de a győzelemhez is erő kell

– emelte ki.

Szánthó Miklós kifejtette, Brüsszelt ismerjük jól, mint a rossz pénzt, de az ukrán aranykonvojokkal csak most találkoztunk először.

És ahogy a migráció vagy a gender ügyében, úgy most is igazunk van politikailag és morálisan is. Mi mindösszesen két dolgot mondunk, két alapállításunk van. Az egyik az az, hogy ez a háború nem a mi háborúnk. A másik pedig az, hogy mi nem akarunk rosszat az ukránoknak és Ukrajnának, de cserébe annyit kérünk, hogy ők se akarjanak rosszat nekünk

– emelte ki. Hozzátette, mi a szuverenitásunkat akarjuk megvédeni, és meglepődve tapasztaljuk, hogy azok, akik szerint a nemzeti szuverenitás egy meghaladott dolog, most éppen eurószázmilliárdokat költenek Ukrajna szuverenitására. Szánthó Miklós megjegyezte, furcsának találja, hogy az ukrán nyugdíjak európai hitelekből történő finanszírozása hivatalosan ugyebár jóemberkedésnek minősül, de a magyar nyugdíjasoknak adandó 14. havi nyugdíj ostoba populizmus.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte:

A magyar jobboldallal az is jól jár idehaza, aki nem oda szavazott, sőt még Európában is jól járnak velünk azok, akik egyébként arra törekednek, hogy kicsináljanak bennünket és ellenünk áskálódnak.

Úgy fogalmazott, „április 12-én sem fognak tudni minket letépni magukról, fel, győzelemre, dicsőség Magyarországnak!”

Matt Schlapp, a CPAC Foundation elnöke köszöntőjében Orbán Viktort idézve úgy fogalmazott: a globalisták elmehetnek a pokolba, én pedig megyek Texasba.

Mint mondta, Amerikában nagyon sokszor, sok éven át arról beszéltek, hogy a globalizmus jó dolog.

Egy nagyon bátor ember Európában felállt, és azt mondta, hogy ez nem igaz, ez helytelen. Azt mondta, hogy a nemzetek számítanak, a határok számítanak, a kultúrák számítanak és a vallás is számít

– tette hozzá. Matt Schlapp elmondta, hogy számára a patrióta mozgalom fontosabb, mint a párthovatartozás, mert ez egy filozófia, azaz ami az ideológiánkat meghatározza. Mint mondta:

Nagyon fontos, hogy konzervatívként a mentalitásunkat megtartsuk. Baloldalon állandóan összetartanak, mindent megtesznek azért, hogy győzzenek. Nagyon fontos, ne vegyük adottnak azt, hogy az a koalíció, amit mi építünk, sikeres lett Amerikában és sikeres lett világszerte annyi szabadságszerető országban, hiszen ez törékeny és a baloldalnak az a szándéka, hogy a szabadság melletti koalíciónkat összezúzza.

Hozzátette, a hagyományainkon, az értékeinken alapulva kell a koalíciónkat felépíteni és ki kell álljunk a barátainkért.

A szabadság ügyében és a szuverenitás ügyében, hiszen ezek az ügyek nem rendelkeznek nagyobb baráttal a világon, mint Orbán Viktor

– fogalmazott Matt Schlapp.

