A felmérés alapján Magyarország olyan országok közé került, amelyeket Ukrajnában széles körben az orosz háborús erőfeszítésekkel összhangban állónak tartanak, köztük Irán (52 százalék), Észak-Korea (57 százalék) és Belarusszia (72 százalék) – számolt be róla az Origo.
Az ukránok fele ellenségként tekint Magyarországra – kiderült az oka!
A Gradus Research Company felmérése szerint az ukránok fele ellenséges országként tekint Magyarországra – az eredményeket március 18-án hozták nyilvánosságra a Kyiv Independenten.
Oroszországot nem vették fel a felmérésben a potenciálisan ellenséges országok listájára.
Az eredmények egy olyan időszakban születtek, amikor erősödik a feszültség Kijev és Budapest között a Barátság kőolajvezeték miatt, amely kulcsfontosságú útvonal volt az orosz nyersolaj Közép-Európába szállításában, mielőtt egy orosz támadás következtében megsérült.
A február 13. és 16. között, 18–60 év közötti 1000 ember megkérdezésével készült kutatás szerint az ukránok 50 százaléka tekinti Magyarországot ellenségesnek – ez 3 százalékpontos növekedés 2025 márciusához képest.
Az eredmények ugyanakkor nem tükrözik a kétoldalú kapcsolatok legfrissebb fejleményeit. Budapest február 23-án megakadályozta az Európai Unió tervezett 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, valamint egy tervezett, 90 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatási csomagot Ukrajna számára, és támogatását a Barátság vezetéken keresztüli olajszállítás újraindításához kötötte – írja a The Kyiv Independent.
A felmérésben Magyarország előtt végző országok közvetlenül vagy közvetve támogatták Moszkva háborús erőfeszítéseit: Irán támadó drónokat szállított Oroszországnak, Észak-Korea lőszert és katonai személyzetet biztosított, Belarusszia pedig a Kreml legközelebbi regionális szövetségese maradt.
Magyar Péter már régóta folytat egyeztetéseket az ukrán vezetőkkel
A kialakult helyzet és a feszültségek hátterében politikai egyeztetések is állhatnak. Magyar Péter 2024 óta tárgyal ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során is egyeztetéseket folytatott, azonban ezek pontos céljáról nem adott részletes tájékoztatást. A látogatásról annyi vált ismertté, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, ugyanakkor arról nem beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel egyeztetett még.
Kijevben felkereste az ukrán hősök emlékfalát is, ahol fényképek készültek róla. Emellett a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián egy időben tartózkodott Volodimir Zelenszkijjel, amit egyikük sem cáfolt, miközben a magyar politikus a közösségi oldalán több bejegyzést is közzétett a helyszínről.
Borítókép: Felvétel a magyar Országgyűlés épületéről (Fotó: AFP)
