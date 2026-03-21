Az ukránok fele ellenségként tekint Magyarországra – kiderült az oka!

Oroszországot nem vették fel a felmérésben a potenciálisan ellenséges országok listájára.

Az eredmények egy olyan időszakban születtek, amikor erősödik a feszültség Kijev és Budapest között a Barátság kőolajvezeték miatt, amely kulcsfontosságú útvonal volt az orosz nyersolaj Közép-Európába szállításában, mielőtt egy orosz támadás következtében megsérült.

A február 13. és 16. között, 18–60 év közötti 1000 ember megkérdezésével készült kutatás szerint az ukránok 50 százaléka tekinti Magyarországot ellenségesnek – ez 3 százalékpontos növekedés 2025 márciusához képest.

Az eredmények ugyanakkor nem tükrözik a kétoldalú kapcsolatok legfrissebb fejleményeit. Budapest február 23-án megakadályozta az Európai Unió tervezett 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, valamint egy tervezett, 90 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatási csomagot Ukrajna számára, és támogatását a Barátság vezetéken keresztüli olajszállítás újraindításához kötötte – írja a The Kyiv Independent.