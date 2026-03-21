André Ventura: A magyarok az ellenállás szimbólumai

A CPAC 2026 Hungary színpadán a portugál CHEGA elnöke tartott beszédet. André Ventura beszéde elején köszönetet mondott a magyaroknak és Orbán Viktornak, hogy kiállnak az európai szabadság mellett. Ventura elmondta, egyre inkább centralizálódik, központosodik a hatalom Brüsszelben, amely hatással van a szabadságunkra egész Európában.

Brüsszel már nem a szabadság bástyája. Brüsszel a cenzúra és a diktatúra szimbólumává válik, akik próbálják tönkretenni az európai jobboldalt, az európai konzervatívokat és mindazon európai pártokat, amelyek a szabadságért és az országaikért, hazájukért küzdenek

– fogalmazott.

A portugál politikus beszélt arról is, hogy Brüsszel Európa tönkretételében érdekelt ma.

Európa ellen harcol, az európai szuverenitás ellen harcol, ezt pedig nem fogadhatjuk el. Éppen ezért a magyar ellenállás a brüsszeli központosítással szemben egy nagyon fontos bizonyítéka, szimbóluma annak, hogy erősebbnek kell lennünk, és garantálnunk kell azt, hogy tovább harcolunk és győzedelmeskedünk a jövőben

– fogalmazott.

A digitális szolgáltatásokra vonatkozó uniós javaslattal kapcsolatban elmondta, az egy fontos bizonyíték arra, hogy Brüsszel irányítani próbálja az elménket, azt, hogy mit mondhatunk és mire gondolunk.

Amikor Európát megalkották, akkor kezdetben nem arról volt szó, hogy hát majd egy nap a szólásszabadságot akarják korlátozni, és nem gondolkozhatunk majd szabadon

– jegyezte meg. Mind mondta, az európai történelem a szabadságért és Európáért folytatott küzdelmek sora, és most ugyanez a harc zajlik. Ha választanunk kell a brüsszeli pénz és a lelkiismeretünk és a szabadságunk, az értékeink között, akkor azt javaslom, hogy harcoljunk az értékeinkért, a szabadságunkért, és így győzzük le az Európai Bizottságot, Ursula von der Leyent és ezt az európai hatalmat – fogalmazott. Mint mondta,

megváltoztatjuk Európát lépésről lépésre, megváltoztatjuk azt, nem csak itt Magyarországon. Ezt a munkát végezzük Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Belgiumban, Csehországban, Olaszországban. Számtalan barátot és vezetőt látok itt, akikkel megváltoztatjuk Európát.

Borítókép: André Ventura (Fotó: Alapjogokért Központ Facebook-oldala)