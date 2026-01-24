Ukrajna Jóléti kerete: a számlát az európai adófizetők kapnák

Azok a nagyvállalatok profitálnának ebből, akik az újjáépítésben részt vennének, és megszereznék a gyárakat, mezőgazdasági termelőeszközöket. Itt tehát az európai adófizetőktől elvett pénzen a nagyvállalatok járnának jól

– mutatott rá.

Biztonsági kockázatok pénzügyi garancia nélkül

A dokumentum feltételezi a biztonsági helyzet javulását, miközben a háború utáni stabilitás nem garantált, a védelmi kiadások nincsenek teljesen beárazva. Ha a biztonsági környezet romlik a magántőke kivonul, az állami (EU-s) finanszírozás aránya pedig ebben az esetben automatikusan megnőne.

Siklósi Péter szerint a terv egy olyan stabilitást feltételez Ukrajnában, amely jelenleg nem létezik. Ez megfelelő garanciákkal alátámasztott békemegállapodást is jelentene, ilyen azonban még nincs.

A legrosszabb eset az, hogy nem sikerül ilyen békemegállapodást kötni, de a pénzt mégis odaadják, és végül majd 10-15 év múlva az egész elveszhet. Ebben a pillanatban semmi garancia nincs arra, hogy ez nem így történik

– hangsúlyozta.

Szuverenitási kérdések és demokratikus deficit

A források felhasználását az EU–IMF–Világbank által felügyelt KPI-rendszerhez kötik, egy nem választott „jóléti tanácsadó” és nemzetközi platformok irányítanák. Ebben a struktúrában a nemzeti döntéshozatal szerepe erősen korlátozott, a hosszú távú irányokat pedig külső szereplők határozzák meg, demokratikus felhatalmazás nélkül.

A Jóléti keret szorosan összekapcsolódik Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának kérdésével is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/John Thys)

A bizottság, annak elnök asszonya és az európai parlamenti pártok is nemcsak Ukrajna EU-tagságát szeretnék, hanem annak gyorsított felvételét, akár a vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása mellett is

– mondta a szakértő. Hozzátette: Ukrajna a csatlakozásra váró országok közül jelenleg a legkevésbé felkészült, mégis politikai döntéssel vennék fel, megkerülve a tagállami kontrollt.