Schiffer András Facebook: „"A három beharangozott tiszás gazdaságpolitikai potentát hátországában két név közös: a BlackRock és a Vanguard. Nem véletlenül írták néhány éve, hogy ma a BlackRock és a Vanguard áll a legközelebb a „világkormányhoz”. A BlackRock és a Vanguard alapjai manapság a legtöbb amerikai cégben együttesen 15 százalékos vagy nagyobb súllyal tulajdonosok, de az európai tőzsdéken is 10 százalék feletti az arányuk, és kifejezetten jellemző, hogy ők a legnagyobb részvényesek az óriásvállalatoktól a kisebb nyilvános cégekig szerte a világon. A BlackRock ma a magyar éves GDP 63-szorosa felett rendelkezik. Ők voltak a 2008-as globális pénzügyi válság, majd a 2020-2022-es Great Lockdown legnagyobb vámszedői. A magántőkealapok kora szintlépést jelent a kapitalizmus irányításában: amíg a részvénytársaságok által dominált rendszerben tetten érhető volt a tényleges tulajdonosok személye és felelőssége, itt a konstrukció jótékony homályban hagyja kilétüket. A magántőkealapok ma elszámoltathatatlan rákos sejtek a világgazdaságban, profitéhségüket háborúk, járványok, génmódosított növények, környezetpusztítás szegélyezi szerte a Földön. A politikai befolyásszerzés forgóajtókon keresztül üzemel: erre a legdurvább példa a berlini BlackRock-kancellár. (...) Ha valaki a jövő évi parlamenti voksolást a Fidesz és a Tisza közötti választásra egyszerűsíti le, akkor számára a kérdés úgy hangzik: a globális nagytőke rezidenseire cseréljük-e a hazai irányított, felhalmozó kapitalizmus hűbérurait?"