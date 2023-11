Magyarország és Szerbia is megvédi az energiaellátását, minden lépését összehangolja a két ország – jelentette be a magyar külgazdasági és külügyminiszter a bolgár tranzitadóval kapcsolatban Belgrádban, miután találkozott a szerb energiaügyi miniszterrel. Szijjártó Péter elmondta, elvárja, hogy Szófia visszavonja az erről szóló döntést. Szerbia és Magyarország számíthat ebben a kérdésben Észak-Macedóniára is.

Senkinek semmilyen joga nincs ahhoz, hogy veszélyeztesse egy másik ország energiaellátásának biztosítását. Márpedig Bulgária legutóbbi ellenséges lépése magával hozza azt a veszélyt, hogy kockára teszi Észak-Macedónia, Szerbia és Magyarország földgázellátási biztonságát. Bulgária ellenséges módon az előzetes tájékoztatásunk nélkül ultimátumszerűen megemelte az Észak-Macedóniába, Szerbiába és Magyarországra történő földgázszállítás tranzitdíját. Egy ilyen ellenséges, egyeztetés nélküli lépés sajnos alkalmas lehet arra, hogy kockáztassa ezen három ország energiaellátásának biztonságát. Ezért Bulgáriának ez a lépése elfogadhatatlan.

– mondta Szijjártó, aki hozzátette: Magyarország készen áll arra, hogy európai uniós kereteken belül a kellő súlyú választ adjon erre az ellenséges bolgár lépésre.

Magyarország az Európai Bizottságnál kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett Bulgáriával szemben, Szerbia pedig az energiaközösséghez fordult. A miniszter hangsúlyozta: Bulgáriának ez az ellenséges lépése megkérdőjelezi az európai szolidaritást, szövetségesek nem tesznek ilyent a másikkal, s ez a lépése Szófiának ellentétes az Európai Unió szabályaival.

Ez gyakorlatilag egy vám kivetését jelenti. Vámot tagországok nem vethetnek ki, az egy közösségi hatáskör. Ez a döntése Bulgáriának akadályozza a szabad áruforgalmat és az EU közös kereskedelmi szabályai ellen is súlyosan vét.

– mondta Szijjártó Péter. Emlékeztetett: volt már egyszer egy hasonló eset 16 évvel ezelőtt, akkor Olaszország vetett ki környezetvédelmi díjat az Algériából származó földgázra, az Európai Bíróság megsemmisítette azt a döntést, mert az ellentétes az európai szabályokkal, Magyarország ezt várja el most is.

A magyar tárcavezető leszögezte: elvárják, hogy Bulgária visszavonja ezt az ellenséges lépést, ha pedig nem teszi, akkor elvárják az EU-tól, hogy szerezzen érvényt az európai szabályoknak és ne engedje egyik tagországnak sem azt, hogy veszélyeztesse egy másik tagország vagy tagjelölt energiabiztonságát.

A sajtótájékoztatón a tárcavezető aláhúzta: fontos energetikai kérdésekről folytattak tárgyalásokat, akkor, amikor az egész térség Közép-Európában súlyos gazdasági és biztonsági kérdésekkel küzd. Mint fogalmazott, egy ilyen időszakban az energiaellátás biztonsága fontosabb, mint bármikor máskor korábban. Éppen ezért a magyarok nagyra becsülik azokat az országokat, amelyek hozzájárulnak az energiabiztonság biztosításához.