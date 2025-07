Magyarország továbbra is az egyik legvonzóbb beruházási célpont Európában

A tárcavezető a svájci tulajdonosi hátterű STOBAG üzemátadó ünnepségén arról tájékoztatott, hogy az időjárás-védelmi megoldásokat kínáló vállalat öt új ipari csarnokot épített a telephelyén. A 8,5 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást az állam mintegy 836 millió forinttal támogatta, így elősegítve hatvan új munkahely létrehozását. Kiemelte, hogy a magyar gazdaság teljesítményét alapvetően meghatározza az export, és az ilyen cégek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a tavalyi kiviteli rekordhoz képest az idei év első felében is további növekedést sikerült elérni, így májusig az export volumene már meghaladta a 60 milliárd eurót. Beszédében rámutatott, hogy az utóbbi években többször is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság, a válságok, a háborúk és azok hibás kezelése elvezetett oda, hogy Európában a versenyképesség már csak árnyéka a régi önmagának.

Szijjártó Péter: Hatalmas teljesítmény Magyarország és a magyar emberek részéről, hogy hazánk továbbra is az egyik legvonzóbb beruházási-befektetési célpont Európában. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

– Az Európai Unió, amely korábban még a világgazdaság meghatározó ereje volt, mára elég erőteljesen veszített a fényéből és az erejéből. Most ebben a környezetben szerintem az egy hatalmas teljesítmény Magyarország és a magyar emberek részéről, hogy hazánk továbbra is az egyik legvonzóbb beruházási-befektetési célpont Európában – vélekedett. – Az egy hatalmas teljesítménye a magyar embereknek és a magyar gazdaságnak, hogy a romló európai gazdasági körülmények ellenére is a nagy nemzetközi vállalatok továbbra is bíznak Magyarországban. Magyarországot a három legnagyobb hitelminősítő vállalat mindegyike továbbra is egy beruházásra, befektetésre érdemes országként tartja számon – folytatta.

Magyarország a közép-európai régió legvonzóbb befektetési célpontja tudott maradni

Szijjártó Péter közölte, hogy a svájci IMD Intézet friss felmérése szerint a nemzetközi versenyképességi ranglistán Magyarország hat helyet javított, és az értékelések szerint a közép-európai régió legvonzóbb beruházási célpontja tudott maradni. – Az a gazdaságpolitika, amit immáron több mint másfél évtizede folytatunk, és amely gazdaságpolitika a munkahelyteremtésre, a beruházások ösztönzésére és az alacsony adókra koncentrál, mára minden kétséget kizárólag bevált. (…) Ezáltal az az elköteleződésünk, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet teremtünk, az a vállalatokkal való korrekt és konstruktív együttműködés következtében valóra vált – mondta.