Rengetegen kötöttek lakásbiztosítást az elmúlt hetek viharai miatt

Az időjárási frontok, különösen a heves nyári viharok minden évben jelentős hatással vannak a lakásbiztosítások piacára. Az elmúlt hétvégén – péntek és vasárnap között – az átlagos időszakhoz képest több mint a kétszeresére nőtt a megkötött lakásbiztosítások száma, túlnyomó többségük új szerződés volt – derül ki a Netrisk lapunkhoz eljuttatott elemzéséből.

A júliusi viharkárok hatására sokan kötöttek lakásbiztosítást

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Katona Ákos

„A viharos időjárás hirtelen újra központi kérdéssé teszi a lakásbiztosításokat. A hivatalos adatok szerint a legutóbbi, július eleji viharok alkalmából több mint 45 ezer ingatlanban több mint hétmilliárd forint kár keletkezett. A káresemények kockázata ilyenkor kézzelfoghatóvá válik, és ez ösztönzi az embereket arra, hogy biztosítást kössenek. Fontos azonban, hogy ne csak pánikszerűen reagáljunk, hanem rendszeresen ellenőrizzük meglévő biztosítási szerződésünket, és szükség esetén igazítsuk az ingatlan aktuális értékéhez vagy kiegészítsük releváns fedezetekkel” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

A Netrisk adatai szerint egyébként 2025 júliusában az átlagos éves lakásbiztosítási díj 39 400 forint volt, ami csaknem hét százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor.

Fontos, hogy ne csak káreseményekkor foglalkozzunk a lakásbiztosításunkkal

A Netrisk szakembere közölte azt is, a megfelelő biztosítási összeg kulcsfontosságú: ha a lakás alul van biztosítva, az a kártérítés mértékét is korlátozhatja. Érdemes időről időre ellenőrizni, hogy a szerződésben szereplő biztosítási értékek reálisan tükrözik-e a lakás és az ingóságok aktuális értékét. „Sok esetben a lakástulajdonosok évekig nem nyúlnak a szerződéshez, miközben jelentősen megváltozik az ingatlan értéke vagy a berendezése. Emellett egyre nagyobb jelentősége van a kiegészítő szolgáltatásoknak is – például a napelemek biztosításának. Ezeket sokan figyelmen kívül hagyják, pedig egy-egy vihar komoly károkat okozhat” – tette hozzá Besnyő Márton.

A szakember szerint fontos, hogy ne csak kényszerhelyzetben, viharkárok után foglalkozzanak a biztosításukkal az ügyfelek, hanem időszakosan – például évente – tekintsék át a szerződésüket, és igazítsák azt a valós helyzethez. A digitális összehasonlító kalkulátorok és az online megkötési lehetőség pedig jelentősen megkönnyítik ezt a folyamatot.