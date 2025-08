Vállalkozássűrűség: előnyben a középső és a nyugati országrész

A regionális gazdaságtanhoz, a városgazdaságtanhoz kapcsolódó kutatások eredményei egyöntetűen arra mutatnak, hogy a gazdaságföldrajzi jellemzők, egy adott terület (település, járás, megye, stb.) infrastrukturális fejlettsége, városias jellege nagymértékben befolyásolják az ott működő vállalkozások számát és gazdasági teljesítményét. A vállalkozássűrűség olyan gazdaságstatisztikai mutató, ami a vállalkozási aktivitást teszi összehasonlíthatóvá különböző térségek és időszakok vonatkozásában, azt jelzi, hogy egy adott földrajzi egységen (pl. ország, régió, megye) belül hány vállalkozás jut 1000 lakosra. Az nem meglepő, hogy a magas lakosságszámmal rendelkező településeken magas a működő vállalkozások száma. De mitől függ a vállalkozássűrűség nagysága?

A vállalkozássűrűség a közép- és nyugat-magyarországi régióban növekszik a leggyorsabban/Fotó: Havran Zoltán

Módos önkormányzatok, közeli nagyvállalatok, urbanizáció

Az egyik lengyel vajdaságban működő vállalkozások térbeli eloszlását vizsgáló kutatás arra jutott, hogy a vállalkozássűrűséggel legszorosabban összefüggő tényező a helyi önkormányzatok egy lakosra vetített adóbevétele. Minél több adóbevétele van egy önkormányzatnak (egy lakosra vetítve), annál több kkv működik a területén. Másrészt a kkv-k a nagyvállalatok telephelyeinek közelében helyezkednek el sűrűbben, a technológiai parkok, a különleges gazdasági övezetek viszont nem gyakorolnak érdemi befolyást a vállalkozássűrűségre. A megfigyelések magyarázata abban rejlik, hogy a kkv-k főleg a helyi fogyasztók és a nagyvállalatok igényeinek kielégítését végzik, ezért ott sűrűsödnek, ahol nagyobb a helyi fogyasztás és több a nagyvállalat.

A kutatás egyik legerősebb megállapítása, hogy a gazdaságföldrajzi tényezők (beépítettségi szint, úthálózat sűrűsége, vasúti hálózat sűrűsége, nagyvárosoktól való távolság, nagyvállalatoktól való távolság, autópályáktól, főutaktól való távolság) jelentős mértékben meghatározzák az adott terület kkv-inak fejlettségét. A mikrovállalkozások esetén a helyi, települési viszonyok, a középvállalkozások esetén a nagyobb léptékű, például járási, megyei tényezők döntőek.

A gazdaság térbeli jellemzői a vállalkozások beruházási hajlandóságára is hatással vannak. Egy friss svéd kutatás eredményei szerint a kkv-k befektetési cash flow érzékenységét a legnagyobb mértékben az határozza meg, hogy mennyire urbanizált területen működnek. Svédországban a régiók közti különbségek csekélyek, a kkv-k átlagos digitalizáltsága magasfokú. A tanulmány szerint mégis szignifikáns különbség mutatható ki a kkv-k átlagos befektetési volumenében attól függően, hogy azok városias vagy rurális területen működnek. A nagyvárosok kkv-i arányosan több beruházást valósítanak meg és a beruházásaikhoz nagyobb mértékben használnak hitelt. A nagyvárosoktól távoli, kisebb településeken működő kkv-k viszont jellemzően saját cash flow-jukra támaszkodva ruháznak be, ha egyáltalán hajlandóak beruházni. Ezek a kkv-k így kettős csapdában vannak, hiszen a beruházásaik forrásául szolgáló bevételeik is jellemzően kisebbek, mint a nagyvárosi versenytársaké − derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.