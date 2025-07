Újabb gyanúsítottakra csaptak le Magyar Péter egykori munkatársának pénzmosási botrányában

Újabb három személyt gyanúsított meg a nyomozó hatóság abban a bűnügyben, amiben a Tisza Párt volt szolnoki koordinátora, Cs. S. is az érintettek között van – tudta meg a Magyar Nemzet.



Magyar Péter munkatársát és három bűntársát még tavaly ősszel fogták el,

majd tartóztatták le, mivel az eljárás adatai szerint csempészcigivel kereskedtek. Később kiderült, akkor összesen hét személy lett meggyanúsítva. M. S. végül néhány hónapja szabadult a letartóztatásból, de az ügynek továbbra is gyanúsítottja.

A nyomozás tényét egyébként már a hír kirobbanásának napján megerősítette az eljárást felügyelő Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség. Mint írták: jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzése, illetve azzal való kereskedés merült fel, és az érintettek pénzmosással lettek meggyanúsítva.

Lapunk szerdán újra megkereste az ügyészséget, tőlük azt a választ kaptuk, hogy

a gyanúsítottak köre az utóbbi időben három fővel bővült, így már összesen tíz ember ellen zajlik eljárás.

Az újabb érintettek ugyanúgy pénzmosás gyanúja miatt kerültek a hatóság célkeresztjébe. Az általuk és társaik által okozott kár összesen több tízmillió forint lehet.

Cs. S. egyébként az elfogása előtt még részt vett az MTVA-nál tartott demonstráción is, illetve közös fotókon pózolt többek között Magyar Péterrel, Radnai Márkkal és Nagy Ervinnel. A férfiról az is kiderült, hogy a múltban is belekeveredett már egy zűrös ügybe, igaz, a birtokunkban lévő iratok szerint a nyomozó hatóság végül csak tanúként hallgatta ki Magyar volt koordinátorát.