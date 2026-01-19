Rendkívüli

Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésMiskolc

Orbán Viktor: Felkészül Kaposvár + videó

Somogyban rendezik meg a következő háborúellenes gyűlést.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 10:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán . Orbán Viktor feltöltött egy visszaemlékező videót is a miskolci gyűlésről, ahol olyan sokan voltak, hogy egy tűt sem lehetett leejteni.

Prime Minister Viktor Orban in Miskolc (Photo: Prime Minister’s Communications Department / Akos Kaiser)
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)

Mint arról beszámoltunk, telt ház előtt szerepelt Orbán Viktor kormányfő Miskolcon szombaton.

A kormányfő az idei év első háborúellenes gyűlésén Miskolcon új formátumban szólalt meg: nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt.

Az elemző szerint ez az interaktív forma új lendületet és dinamikát adott az országjárásnak.

Deák Dániel rámutatott: Orbán Viktor a belpolitikai, külpolitikai és gazdasági kérdésekre egyaránt részletes, átfogó válaszokat adott, ezzel is demonstrálva, hogy tudásban és felkészültségben egyedülálló a hazai politikai mezőnyben.

The crowd at the anti-war rally in Miskolc (Source: Facebook)
Forrás: Facebook

További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

add-square Háborúellenes gyűlés

A Tisza bevallotta, hogy háborúba vinné Magyarországot

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGrönland

Egy fontos cikk

Bayer Zsolt avatarja

Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu