Orbán Viktor: Felkészül Kaposvár + videó

„Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán . Orbán Viktor feltöltött egy visszaemlékező videót is a miskolci gyűlésről, ahol olyan sokan voltak, hogy egy tűt sem lehetett leejteni.
Mint arról beszámoltunk, telt ház előtt szerepelt Orbán Viktor kormányfő Miskolcon szombaton.
A kormányfő az idei év első háborúellenes gyűlésén Miskolcon új formátumban szólalt meg: nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt.
Az elemző szerint ez az interaktív forma új lendületet és dinamikát adott az országjárásnak.
Deák Dániel rámutatott: Orbán Viktor a belpolitikai, külpolitikai és gazdasági kérdésekre egyaránt részletes, átfogó válaszokat adott, ezzel is demonstrálva, hogy tudásban és felkészültségben egyedülálló a hazai politikai mezőnyben.
