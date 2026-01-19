Orbán Viktor: Felkészül Kaposvár + videó

„Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán . Orbán Viktor feltöltött egy visszaemlékező videót is a miskolci gyűlésről, ahol olyan sokan voltak, hogy egy tűt sem lehetett leejteni.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)

Mint arról beszámoltunk, telt ház előtt szerepelt Orbán Viktor kormányfő Miskolcon szombaton.

A kormányfő az idei év első háborúellenes gyűlésén Miskolcon új formátumban szólalt meg: nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt.

Az elemző szerint ez az interaktív forma új lendületet és dinamikát adott az országjárásnak.

Deák Dániel rámutatott: Orbán Viktor a belpolitikai, külpolitikai és gazdasági kérdésekre egyaránt részletes, átfogó válaszokat adott, ezzel is demonstrálva, hogy tudásban és felkészültségben egyedülálló a hazai politikai mezőnyben.