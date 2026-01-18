Orbán Viktor: Győzni fogunk!

„Sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk! Hajrá, Magyarország! Hajrá, Miskolc!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Hatalmas tömeg előtt szólalt fel Orbán Viktor.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, róla telt ház előtt szerepelt Orbán Viktor Miskolcon szombaton. A kormányfő az idei év első háborúellenes gyűlésén Miskolcon új formátumban szólalt meg: nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt.

Az elemző szerint ez az interaktív forma új lendületet és dinamikát adott az országjárásnak.

Deák Dániel rámutatott: Orbán Viktor a belpolitikai, külpolitikai és gazdasági kérdésekre egyaránt részletes, átfogó válaszokat adott, ezzel is demonstrálva, hogy tudásban és felkészültségben egyedülálló a hazai politikai mezőnyben.

A XXI. Század Intézet elemzőjének megítélése szerint a miniszterelnök olyan mély és átfogó tudás birtokában van, amellyel egyik ellenfele sem tudja felvenni a versenyt.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Polyák Attila)