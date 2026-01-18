Rendkívüli

Tovább emelné a migránsok elutasítása miatt hazánkra kirótt bírság összegét a brüsszeli baloldal

Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésMiskolc

Orbán Viktor: A végén még Magyar Péter is ránk fog szavazni + videó

Háború vagy fejlődés – így foglalható össze az üzenet, amelyet Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen fogalmazott meg. A kormányfő a közösségi oldalán több részletet is megosztott a közönségnek adott válaszaiból, amelyekben elmondta, mi Miskolc és az ország fejlődésének alapfeltétele, de kitért a Fidesz új választási jelszavával összefüggésben a Tisza Pártra is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 17:42
„Sok mindent elértünk 2010 óta. Ne adjuk fel az elért eredményeinket mások háborúja miatt. A magyarok pénzéből inkább fejlesszük tovább Magyarországot!” – írta közösségi oldalára felöltött videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök a szombati háborúellenes gyűlésről osztott meg egy felvételt, amelyen arról beszélt, Miskolc a rendszerváltás vesztese volt. 

Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)
Mint mondta, az egykori szocialista iparváros 1989 után folyamatosan csúszott lefele, de ma már egy modern ipari központ. 

A munkanélküliséget megfeleztük, 43 ezer új munkahely jött létre 2010 óta, és tíz év alatt a bérek háromszorosára növekedtek, a szegénység 2010-ben 30 százalékos volt, ma 18 

– sorolta, majd emlékeztetett: a polgári kormány átvállalta 2010-ben a baloldali városvezetés által felhalmozott 26 milliárd forintnyi adósságot, amivel hatalmas terhet vettek le Miskolc válláról. 

Kijelentette: az ütem jó, az irány jó, csak még nagyon-nagyon sok a munka. – Persze az is kell mindahhoz, hogy a pénzünket, a miskolciak pénzét se vigyék el Ukrajnába – tette hozzá. Mint fogalmazott, a magyarok munkájának gyümölcsének Magyarországon kell hasznosulnia: sem katonát, sem pénzt nem küldünk, és akkor Miskolc tud fejlődni. 

Emlékezetes, a miniszterelnök Miskolcon egy, a közönség soraiból érkezett kérdésre adott válaszában kitért a Fidesz új választási szlogenjére és ezzel összefüggéseben a Tisza Pártra is. Hangoztatta: „a Fidesz a biztos választás!”. Orbán Viktor erről is megosztott egy felvételt, amelyben kifejti: szerinte a jelszó épp azért állja meg a helyét, mert illik a kormánypártokra – mások pedig csak szeretnék, hogy passzoljon rájuk ez a jelző. 

– Mindenképpen szép dolog, hogy a legnagyobb kihívónk is a mi választási üzenetünkkel kampányol, ő emlegeti a leggyakrabban. Ha ez így megy tovább, akkor a választás napján a szavazófülke magányában még a végén ránk is szavaz 

– jelentette ki a kormányfő. 

Orbán Viktor egy montázsvideót is feltöltött a a szombati háborúellenes gyűlésről, amelyet alább tud megtekinteni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


