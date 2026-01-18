Ukrajnaválasztás2026háború

Válaszút előtt a fiatalok, dönteniük kell, mit akarnak kezdeni az életükkel + videó

A fiatalok szavazási hajlandóságáról és a háború kérdéséről is beszélt Menczer Tamás a miskolci háborúellenes gyűlésen. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a választás tétje a béke és a háború, amely közvetlenül érinti a fiatalok jövőjét is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 16:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik nem akarnak elmenni szavazni? – tették fel a kérdést Menczer Tamásnak a digitális polgári körök miskolci háborúellenes gyűlésén

Menczer Tamás szerint Magyar Péterék Brüsszelnek engedelmeskedve háborúba vinnék a magyar fiatalokat (Fotó: Teknős Miklós)
Menczer Tamás szerint Magyar Péterék Brüsszelnek engedelmeskedve háborúba vinnék a magyar fiatalokat (Fotó: Teknős Miklós)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója azt válaszolta, mindenkinek el kell döntenie, mihez akar kezdeni az életével. 

Ugyanis, ahogyan Orbán Viktor is elmondta, itt háborúról és békéről van szó: besorozzák a fiatalokat, Európa-szerte ezt láthatjuk

– mutatott rá.

A közösségi oldalára feltöltött videója szerint Menczer emlékeztetett Kéri László őszinte kijelentésére is, miszerint ha a Tisza Párt kormányon lenne, nem akarna és nem is tudna kimaradni a háborúból. 

Tehát ha a fiatalok nem akarnak elmenni harcolni az ukrán frontra, akkor válasszák Orbán Viktort és a Fideszt, a biztos választást, emelte ki Menczer Tamás.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu