Válaszút előtt a fiatalok, dönteniük kell, mit akarnak kezdeni az életükkel + videó

– Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik nem akarnak elmenni szavazni? – tették fel a kérdést Menczer Tamásnak a digitális polgári körök miskolci háborúellenes gyűlésén.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója azt válaszolta, mindenkinek el kell döntenie, mihez akar kezdeni az életével.
Ugyanis, ahogyan Orbán Viktor is elmondta, itt háborúról és békéről van szó: besorozzák a fiatalokat, Európa-szerte ezt láthatjuk
– mutatott rá.
A közösségi oldalára feltöltött videója szerint Menczer emlékeztetett Kéri László őszinte kijelentésére is, miszerint ha a Tisza Párt kormányon lenne, nem akarna és nem is tudna kimaradni a háborúból.
Tehát ha a fiatalok nem akarnak elmenni harcolni az ukrán frontra, akkor válasszák Orbán Viktort és a Fideszt, a biztos választást, emelte ki Menczer Tamás.
