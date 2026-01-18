Válaszút előtt a fiatalok, dönteniük kell, mit akarnak kezdeni az életükkel + videó

– Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik nem akarnak elmenni szavazni? – tették fel a kérdést Menczer Tamásnak a digitális polgári körök miskolci háborúellenes gyűlésén.

Menczer Tamás szerint Magyar Péterék Brüsszelnek engedelmeskedve háborúba vinnék a magyar fiatalokat (Fotó: Teknős Miklós)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója azt válaszolta, mindenkinek el kell döntenie, mihez akar kezdeni az életével.

Ugyanis, ahogyan Orbán Viktor is elmondta, itt háborúról és békéről van szó: besorozzák a fiatalokat, Európa-szerte ezt láthatjuk

– mutatott rá.

A közösségi oldalára feltöltött videója szerint Menczer emlékeztetett Kéri László őszinte kijelentésére is, miszerint ha a Tisza Párt kormányon lenne, nem akarna és nem is tudna kimaradni a háborúból.

Tehát ha a fiatalok nem akarnak elmenni harcolni az ukrán frontra, akkor válasszák Orbán Viktort és a Fideszt, a biztos választást, emelte ki Menczer Tamás.