Ujhelyi István, Facebook: „A közmédia teljes elkorcsosulása, a közösségi média túlzott és kontrollálatlan térnyerése, a torz populizmus ünneplése oda juttatta a nyilvánosságunkat, hogy lassan már az időjárás-jelentést is politikai alapon ítéljük meg: ha fideszes tévében mondják, hogy eső lesz, az ellenzékiek nem visznek esernyőt, mert biztos hazudnak; ha ellenzéki médium ad hírt a bevezető utakon tapasztalható dugóról, a fideszes tévénéző csakazértis arra megy, mert a ‘lipsikből ömlik a fake-news’. A közvélemény-kutatásokat is így toljuk egymás arcába a platformokon: a digitális harcosok számára a fidesz-előnyt kimutató kutatások minden sora hiteles és megkérdőjelezhetetlen, míg a Tisza győzelmét jósoló elemzéseket sorosista, külföldről finanszírozott választási beavatkozásnak tartják. A másik oldalon sem jobb feltétlenül a helyzet, ott a tiszás előnyt ‘naugye’ kommenttel osztják mindenhol, az állam által fizetett “elemző intézetek” előrejelzéseit pedig a legjobb esetben is kajánul kinevetik. Nagy igazság, hogy nem kutatásokat, hanem választásokat kell nyerni - és valóban, a valós helyzetről majd április 12-én kapunk hiteles képet; a hatályos választási rendszer egyensúlytalanságai miatt legalábbis nagyjából hitelest.”