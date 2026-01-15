Kéri László Tarr-szintű vallomása megdöbbentette Menczer Tamást + videó

– Én is megdöbbentem. Sok mindent hallottam már Kéritől meg ezektől a derék tiszás szakértőktől, de ez egy ilyen Tarr Zoltán-szintű vallomás – vélekedett közösségi oldalára feltöltött videójában Kéri László kijelentéseiről Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Emlékezetes, Kéri László egy fórumon nyíltan beismerte, hogy Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének.

Kéri László egy fórumon nyíltan beismerte, Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének (Forrás: Facebook)

„Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásban”, hanem számos más dolog esetében is nyitott a Tisza arra, hogy ha kormányra kerül, megtegyen olyasmiket, amiket „az Orbán-kormány három-négy-öt-hat éve nem hajlandó megtenni” a tiszás szociológus szerint. Menczer Tamás rámutatott: a tiszások eszerint támogatnák a háborút, Ukrajna uniós tagságát, a bevándorlást és támogatnák az összes megszorítást, amivel a magyarok pénze elmegy az ukránoknak. Hangsúlyozta: szerinte a veszély elég nagy ahhoz, hogy a biztos választást ajánlja, ami pedig az Orbán Viktor vezette Fidesz.