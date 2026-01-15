Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Kéri LászlóMenczer TamásTisza Párt

Kéri László Tarr-szintű vallomása megdöbbentette Menczer Tamást + videó

Kéri László kijelentése alapján a Tisza Párt támogatná a háborút, Ukrajna uniós tagságát, a bevándorlást és az összes megszorítást, amivel a magyarok pénze elmegy az ukránoknak – mutatott rá Menczer Tamás. Ismeretes, hogy a tiszás politológus egy fórumon nyíltan beismerte: Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 15:45
– Én is megdöbbentem. Sok mindent hallottam már Kéritől meg ezektől a derék tiszás szakértőktől, de ez egy ilyen Tarr Zoltán-szintű vallomás – vélekedett közösségi oldalára feltöltött videójában Kéri László kijelentéseiről Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Emlékezetes, Kéri László egy fórumon nyíltan beismerte, hogy Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének. 

Kéri László egy fórumon nyíltan beismerte, Magyar Péterék minden brüsszeli parancsot végrehajtanának, ha kormányra kerülnének (Forrás: Facebook)
„Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásban”, hanem számos más dolog esetében is nyitott a Tisza arra, hogy ha kormányra kerül, megtegyen olyasmiket, amiket „az Orbán-kormány három-négy-öt-hat éve nem hajlandó megtenni” a tiszás szociológus szerint. Menczer Tamás rámutatott: a tiszások eszerint támogatnák a háborút, Ukrajna uniós tagságát, a bevándorlást és támogatnák az összes megszorítást, amivel a magyarok pénze elmegy az ukránoknak. Hangsúlyozta: szerinte a veszély elég nagy ahhoz, hogy a biztos választást ajánlja, ami pedig az Orbán Viktor vezette Fidesz.

Borítókép: Kéri László tiszás politológus (Forrás: YouTube)


