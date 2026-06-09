Baloldali szélsőségesek okozhattak ismét áramszünetet Németországban

A hálózatot üzemeltető Netze BW közölte, hogy a reutlingeni nyugati alállomás területén három különálló tűzfészket találtak.

Emellett megrongálódott a létesítmény kerítése és több külső berendezés is, ami felveti az idegenkezűség gyanúját.

Baloldali szélsőségesek? Felmerült a szabotázs lehetősége

A rendőrség egyelőre minden lehetséges forgatókönyvet vizsgál. A hatóságok szerint még nem lehet kizárni sem műszaki meghibásodást, sem gondatlanságból vagy szándékosan okozott tüzet. Biztonsági körökből ugyanakkor olyan információk szivárogtak ki, amelyek szerint az eset több ponton hasonlít a korábbi, baloldali szélsőségesekhez köthető berlini szabotázsakciókhoz. A nyomozók ezért azt sem zárják ki, hogy előre megtervezett támadás történt a kritikus infrastruktúra ellen.

A hatóságok eddig nem találtak nyomokat, és nincs arra utaló jel sem, hogy külföldi elkövetők vagy megbízók állnának az ügy hátterében.

Diese Aufnahmen sollen den massiven Blackout in Reutlingen zeigen https://t.co/8h8xYOqEm1 pic.twitter.com/RZRcR4yG4E — WELT (@welt) June 9, 2026

Éjszaka csaptak fel a lángok

A szolgáltató tájékoztatása szerint a hiba hétfő hajnalban, 1 óra 37 perckor jelentkezett a Reutlingen-West alállomásnál. Néhány perccel később az objektum teljesen kiesett a hálózatból.

A tűzoltóság röviddel ezután riasztást kapott az áramszünetről, majd perceken belül a tűzesetről is. A helyszínre érkező egységek két lángoló transzformátort találtak. A tüzet hajnali negyed három körül sikerült megfékezni, a teljes oltás pedig fél négyre fejeződött be.

A város központi részein reggelre helyreállt az áramszolgáltatás, azonban több külvárosi körzetben a szakemberek szerint akár 48 órára is szükség lehet a teljes ellátás visszaállításához. A károkat több millió euróra becsülik. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok azt vizsgálják, hogy baleset vagy szándékos támadás okozta-e a több tízezer embert érintő fennakadást.