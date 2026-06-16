Montenegró újabb két tárgyalási fejezetet zárt le az EU-csatlakozási folyamatban

Az uniós bővítésért felelős biztos, Marta Kos úgy értékelte, hogy Montenegró gyors ütemben halad előre a csatlakozási folyamatban. Kiemelte, hogy a most lezárt két fejezet kézzelfogható előnyöket jelent az ország polgárai számára, ugyanakkor további reformokra van szükség az uniós tagság eléréséhez.

Az Európai Bizottság korábbi jelzései szerint reális lehetőség, hogy Montenegró az ír EU-elnökség időszaka alatt vagy annak végére lezárja a teljes csatlakozási tárgyalási folyamatot, amennyiben a szükséges reformokat továbbra is végrehajtja.