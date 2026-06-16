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Montenegró újabb két tárgyalási fejezetet zárt le az EU-csatlakozási folyamatban

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Montenegró ideiglenesen lezárt újabb két tárgyalási fejezetet az európai uniós csatlakozási tárgyalások során a Luxemburgban megrendezett kormányközi konferencián, amelyen az országot Milojko Spajic miniszterelnök képviselte. A lépéssel a nyugat-balkáni ország már 16 fejezetet zárt le a 33-ból – közölte a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG).

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 16. 12:22
Montenegró újabb két tárgyalási fejezetet zárt le az EU-csatlakozási folyamatban Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
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Az uniós bővítésért felelős biztos, Marta Kos úgy értékelte, hogy Montenegró gyors ütemben halad előre a csatlakozási folyamatban. Kiemelte, hogy a most lezárt két fejezet kézzelfogható előnyöket jelent az ország polgárai számára, ugyanakkor további reformokra van szükség az uniós tagság eléréséhez.

Az Európai Bizottság korábbi jelzései szerint reális lehetőség, hogy Montenegró az ír EU-elnökség időszaka alatt vagy annak végére lezárja a teljes csatlakozási tárgyalási folyamatot, amennyiben a szükséges reformokat továbbra is végrehajtja.

Az Adria-parti állam 2006-ban vált függetlenné, 2008 decemberében nyújtotta be az európai uniós tagság iránti kérelmét, és 2010 decemberében kapta meg az uniós tagjelölt státust. Az EU és Montenegró közötti csatlakozási tárgyalások 2012 júniusában kezdődek meg.

Borítókép: Montenegró újabb két tárgyalási fejezetet zárt le az EU-csatlakozási folyamatban (Fotó: AFP)

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