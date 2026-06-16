szófianagykövetségmacedónia

Diplomáciai autókat gyújtottak fel Szkopjéban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Két, a bolgár nagykövetséghez tartozó személygépkocsi égett ki a nagykövetség épülete előtt Szkopjéban. A hatóságok rövid időn belül őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt - közölte az észak-macedón belügyminisztérium.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 16. 12:22
Képünk illusztráció Fotó: DANIL SHAMKIN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felek között továbbra sincs egyetértés a macedón nyelv státusát illetően: Bulgária nem ismeri el önálló nyelvként a macedónt, hanem a bolgár nyelv egyik nyelvjárásának tekinti. Emellett történelmi kérdésekben is vita van a két ország között, mivel több, az Oszmán Birodalom korából származó történelmi személyiséget és eseményt egyaránt saját nemzeti örökségének tekint.

A bolgár fél az EU-csatlakozási tárgyalások megnyitásának egyik feltételeként azt is szorgalmazza, hogy Észak-Macedónia az alkotmányában hivatalosan is ismerje el a bolgár kisebbséget.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSomogyi Győző

Szomorú vasárnap

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A röhögőfejesek pont olyanok, mint a japán katona, akinek elfelejtettek szólni, hogy véget ért a világháború.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu