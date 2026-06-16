Diplomáciai autókat gyújtottak fel Szkopjéban

A felek között továbbra sincs egyetértés a macedón nyelv státusát illetően: Bulgária nem ismeri el önálló nyelvként a macedónt, hanem a bolgár nyelv egyik nyelvjárásának tekinti. Emellett történelmi kérdésekben is vita van a két ország között, mivel több, az Oszmán Birodalom korából származó történelmi személyiséget és eseményt egyaránt saját nemzeti örökségének tekint.