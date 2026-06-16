A felek között továbbra sincs egyetértés a macedón nyelv státusát illetően: Bulgária nem ismeri el önálló nyelvként a macedónt, hanem a bolgár nyelv egyik nyelvjárásának tekinti. Emellett történelmi kérdésekben is vita van a két ország között, mivel több, az Oszmán Birodalom korából származó történelmi személyiséget és eseményt egyaránt saját nemzeti örökségének tekint.
Diplomáciai autókat gyújtottak fel Szkopjéban
Két, a bolgár nagykövetséghez tartozó személygépkocsi égett ki a nagykövetség épülete előtt Szkopjéban. A hatóságok rövid időn belül őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt - közölte az észak-macedón belügyminisztérium.
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A bolgár fél az EU-csatlakozási tárgyalások megnyitásának egyik feltételeként azt is szorgalmazza, hogy Észak-Macedónia az alkotmányában hivatalosan is ismerje el a bolgár kisebbséget.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
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