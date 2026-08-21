Az FTC már a visszavágóra készül, a Trabzonspor nem – ez tényleg előny?

Természetesen a Ferencváros keretében is volt változás a nyáron, ráadásul a török klubbal ellentétben edzőt is váltott az FTC, ugyanakkor a Fradinak a trabzoni már a tizedik tétmeccse volt az idényben, a Trabzonspornak mindössze a második. Fatih Tekke bízhat benne, hogy csapata a budapesti visszavágóra összeszokottabbá válik, s jobban felveszi a meccsritmust, Borbély Balázs a megszerzett egygólos előny mellett a frissességre is építhet.