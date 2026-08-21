Ferencváros FTCTrabzonsporeurópa-ligaMohamed SzalahNagy Olivér

A Ferencváros váratlan hőse Szalahot is szóba hozta a törökországi siker után

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A Ferencváros 1-0-ra nyert az esélyesebbnek tartott török Trabzonspor otthonában az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában, így előnyből várhatja a hazai visszavágót. A magyar csapat váratlan hőse Nagy Olivér volt, aki a gólpasszt adta Zachariassennek, s a védelemben is remekül teljesített. Nagy Olivér most kezdett először nemzetközi kupameccsen a Fradiban.

Koczó Dávid
2026. 08. 21. 7:07
Nagy Olivér először volt nemzetközi kupameccsen a Ferencváros kezdőcsapatának tagja, gólpasszt adott a Trabzonspor ellen Fotó: Anadolu via AFP/Hakan Burak Altunoz
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