„Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen” – Mennyire ismeri Szent István királyunk intelmeit?
Szent István király fiához, Szent Imre herceghez intézett Intelmei a magyar középkor egyik legfontosabb államelméleti és erkölcsi szövege. Hit, igazságosság, türelem, az egyház és az ország vezetésének kérdései egyaránt megjelennek benne. De mennyire ismeri első királyunk uralkodói útmutatását?
Kihez szólnak Szent István Intelmei?
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