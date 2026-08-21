Szent IStván királySzent Imre hercegárpád-ház

„Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen” – Mennyire ismeri Szent István királyunk intelmeit?

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Szent István király fiához, Szent Imre herceghez intézett Intelmei a magyar középkor egyik legfontosabb államelméleti és erkölcsi szövege. Hit, igazságosság, türelem, az egyház és az ország vezetésének kérdései egyaránt megjelennek benne. De mennyire ismeri első királyunk uralkodói útmutatását?

Magyar Nemzet
2026. 08. 21. 6:00
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Kihez szólnak Szent István Intelmei?

 

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