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Egy elsüllyesztett hadihajó borzolja a kedélyeket Miskolcon – Kiderült a CineFest teljes versenyprogramja

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A világ rangos filmfesztiváljain már bizonyított alkotásokkal bővül a 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramja. A friss bejelentésben többek között berlini, cannes-i és Karlovy Vary-i díjazott filmek kaptak helyet, így a korábban bejelentett alkotáso mellett történelmi drámák, feszült thrillerek, társadalmi témákat feldolgozó alkotások és különleges vígjátékok is versenybe szállnak Miskolcon.

Dani Áron
2026. 08. 21. 5:40
Jelenetkép Az oslói csata című filmből. Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
Jelenetkép Az oslói csata című filmből. Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
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A vörös hangár (Juan Pablo Sallato, Chile)

A 2026-os Berlinale egyik meglepetésfilmje az 1973-as chilei puccs idején játszódik. Egy katonatiszt azt a feladatot kapja, hogy egy repülőakadémiát kínzó- és fogvatartó központtá alakítson, miközben egyre inkább szembesül döntései következményeivel.

A kert, amiről álmodtunk (Joaquín del Paso, Mexikó)

A Berlinale Panorama szekciójából érkező film egy haiti család történetén keresztül beszél menekülésről, kiszolgáltatottságról és a természet pusztulásáról. A pár két gyermekével észak felé indul, majd Mexikó középső részén, egy távoli erdőben telepednek le. Miközben az illegális fakitermelés veszélyezteti a környezetet és a közösséget, az apa a múltjával küzd, az anya pedig megpróbálja egyben tartani a családot.

Forrás – A szlovák–cseh–magyar koprodukcióban számos magyar színészt is felvonultat. Fotó: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Forrás (Ivan Ostrochovský, Szlovákia)
Az 1980-as években egy orvos egy roma nőket érintő sterilizációs program felügyelőbizottságában dolgozik, mígnem egy roma ápolónővel való barátsága szembesíti a rendszer embertelenségével. A szlovák–cseh–magyar koprodukció Karlovy Varyban FIPRESCI-díjat nyert, magyar szereplői között Farkas Franciska, Bárnai Péter és Bandor Éva is feltűnik.

Túl sok vadállat (Sarah Arnold, Franciaország)

A francia vidéken a vaddisznók miatt háború alakul ki a gazdák és az elit vadászklub között, majd egy gazda meggyilkolja a klub elnökét és eltűnik. A Cannes-ban Europa Cinemas Label díjjal kitüntetett film egyszerre krimi és fekete humorú társadalmi szatíra.

Vörös sziklák – Bruno Dumont visszatérő versenyzője a fesztiválnak. Fotó: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Vörös sziklák (Bruno Dumont, Franciaország)

A francia Riviérán két gyerekbanda veszélyes sziklaugrásban rivalizál, miközben az ötéves Géo a barátsággal és az első érzelmekkel ismerkedik. Dumont korábban a Jeanette: Jeanne d’Arc gyermekkora és a Jeanne című filmjeivel szerepelt a CineFesten; új alkotása Cannes-ban debütált.

Vádemelés (Faraz Shariat, Németország)

A német thriller főhőse Kim Seyo fiatal ügyész, aki egy ellene elkövetett támadás után, felettesei tiltása ellenére is folytatja a nyomozást a kelet-németországi szélsőjobboldali erőszak ügyében, és mindent elkövet, hogy támadóit rács mögé jutassa, ám időközben szembesülnie kell az állam kettős mércéjével. A felkavaróan izgalmas történet Berlinben három díjat is nyert.

Álarc nélkül – szokatlan felnövéstörténet egy tinédzserről, aki apja pornófilmes cégénél dolgozik. Fotó: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Álarc nélkül (Muriel D’ansembourg, Hollandia)

A Berlinalén világpremierjét tartó holland film szokatlan felnövéstörténet egy tinédzserről, aki apja pornófilmes cégénél dolgozik, így meglehetősen sajátos képet alakít ki az intimitásról és a szexualitásról. Amikor családjával egy londoni élet után egy tengerparti városba költözik, beleszeret Ninába, és fokozatosan ráébred, hogy a valódi kapcsolatok egészen másként működnek, mint a pornográf filmek képzeletbeli világa. 

Miatyánk (Goran Stankovic, Szerbia)

A Torontói Filmfesztiválon debütált, valós eseményekből merítő szerb film egy drogfüggő férfit követ, aki egy egyházi rehabilitációs központba kerül. A kolostor látszólagos nyugalma mögött azonban brutális rendszer működik: a karizmatikus Branko atya erőszakkal bünteti a szabályokat megszegő függőket. Dejan fokozatosan beilleszkedik a közösségbe, és egyre magasabbra kerül annak hierarchiájában, miközben megismeri a korrupcióval és erőszakkal átszőtt rendszert.

Isten mindenkinek megbocsát – Pif saját regényéből készített filmet. Fotó: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Isten mindenkinek megbocsát (Pierfrancesco 'Pif' Diliberto, Olaszország)

A Karlovy Varyból érkező olasz vígjáték főhőse Arturo, akinek élete megváltozik, amikor megismeri Florát, az álmai nőjét. Egyetlen akadály áll köztük: a nő mélyen vallásos, Arturo viszont gyerekként felhagyott a hittel. Hogy ne veszítse el szerelmét, hívőnek tetteti magát, és egyre bizarrabb érzelmi és spirituális kalandokba keveredik, amelyekben még a pápa is szerepet kap. A filmet a rendező, Pif – eredeti nevén Pierfrancesco Diliberto – saját regényéből készítette, és a főszerepet is ő játssza.

Legyek (Fernando Eimbcke, Mexikó)

A Berlinben az Ökumenikus Zsűri díjával elismert fekete-fehér film főhőse Olga, aki szigorúan szabályozott, magányos életet él egy hatalmas lakótömbben. Amikor anyagi okokból kiadja egyik szobáját, a beköltöző férfi titokban a kilencéves fiát is magával hozza. Olga fokozatosan kötődni kezd a gyerekhez, és hármuk sorsa egyre szorosabban összefonódik.

 

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