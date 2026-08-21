Egy elsüllyesztett hadihajó borzolja a kedélyeket Miskolcon – Kiderült a CineFest teljes versenyprogramja

A vörös hangár (Juan Pablo Sallato, Chile)

A 2026-os Berlinale egyik meglepetésfilmje az 1973-as chilei puccs idején játszódik. Egy katonatiszt azt a feladatot kapja, hogy egy repülőakadémiát kínzó- és fogvatartó központtá alakítson, miközben egyre inkább szembesül döntései következményeivel.

A kert, amiről álmodtunk (Joaquín del Paso, Mexikó)

A Berlinale Panorama szekciójából érkező film egy haiti család történetén keresztül beszél menekülésről, kiszolgáltatottságról és a természet pusztulásáról. A pár két gyermekével észak felé indul, majd Mexikó középső részén, egy távoli erdőben telepednek le. Miközben az illegális fakitermelés veszélyezteti a környezetet és a közösséget, az apa a múltjával küzd, az anya pedig megpróbálja egyben tartani a családot.

Forrás – A szlovák–cseh–magyar koprodukcióban számos magyar színészt is felvonultat. Fotó: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Forrás (Ivan Ostrochovský, Szlovákia)

Az 1980-as években egy orvos egy roma nőket érintő sterilizációs program felügyelőbizottságában dolgozik, mígnem egy roma ápolónővel való barátsága szembesíti a rendszer embertelenségével. A szlovák–cseh–magyar koprodukció Karlovy Varyban FIPRESCI-díjat nyert, magyar szereplői között Farkas Franciska, Bárnai Péter és Bandor Éva is feltűnik.

Túl sok vadállat (Sarah Arnold, Franciaország)

A francia vidéken a vaddisznók miatt háború alakul ki a gazdák és az elit vadászklub között, majd egy gazda meggyilkolja a klub elnökét és eltűnik. A Cannes-ban Europa Cinemas Label díjjal kitüntetett film egyszerre krimi és fekete humorú társadalmi szatíra.

Vörös sziklák – Bruno Dumont visszatérő versenyzője a fesztiválnak. Fotó: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Vörös sziklák (Bruno Dumont, Franciaország)

A francia Riviérán két gyerekbanda veszélyes sziklaugrásban rivalizál, miközben az ötéves Géo a barátsággal és az első érzelmekkel ismerkedik. Dumont korábban a Jeanette: Jeanne d’Arc gyermekkora és a Jeanne című filmjeivel szerepelt a CineFesten; új alkotása Cannes-ban debütált.

Vádemelés (Faraz Shariat, Németország)

A német thriller főhőse Kim Seyo fiatal ügyész, aki egy ellene elkövetett támadás után, felettesei tiltása ellenére is folytatja a nyomozást a kelet-németországi szélsőjobboldali erőszak ügyében, és mindent elkövet, hogy támadóit rács mögé jutassa, ám időközben szembesülnie kell az állam kettős mércéjével. A felkavaróan izgalmas történet Berlinben három díjat is nyert.