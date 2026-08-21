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A kádári televíziózás nagyágyúi is képernyőre kerültek az ünnepi műsorfolyamban

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A kommunista kádári nosztalgia is erősen képviselve volt az M1 ünnepi műsorfolyamában, ahol a 2010 előtti időszak egyik markánsan balliberális kötődésű műsorvezetője is feltűnt. Vitray Tamás, Kepes András, Mészáros Antónia szereplése után este zárásként bemutatták az István a király című legendás rockopera 2013-as provokatív átiratát, amit Alföldi Róbert rendezett.

Munkatársunktól
2026. 08. 21. 5:45
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Beugró műsorvezető

A hivatalos bejelentés szerint csak egyszeri alkalommal, az ünnepnapon ismét az M1 képernyőjén szerepelt műsorvezetőként Mészáros Antónia, aki 2006-ban került az akkori közszolgálati MTV-hez, ahol A szólás szabadsága és az Este című műsorokat szerkesztette, utóbbiban és a Záróra című produkcióban műsorvezetőként is felbukkant. 2011 nyarán a köztévétől elbocsátották, ezután az ATV-ben kapott állást. Innen 2017-ben távozott és a médián kívül folytatta pályafutását az UNICEF magyarországi ügyvezető igazgatójaként. Apja, Mészáros Tamás a pártállami rendszer egyik ismert újságírója volt, kulturális területen, színikritikusként is dolgozott, a rendszerváltás után a posztkommunista, balliberális politikai erőkkel szimpatizáló publicistaként is megismerhette a közönség. 

 

Juszt László is készülődik

Egyelőre nem lehet tudni, hogy melyik csatornán, de visszatérhet a képernyőre egy Kádár -rendszer másik fekete öves televíziósa, Juszt László is. A port.hu számolt be arról, hogy Juszt a közösségi oldalán tett közzé egy sejtelmes posztot, amiben arról írt, hogy újraindulhat a A TV ügyvédje című műsora. Az fogyasztóvédelmi műsor – amiben olyan eseteket mutattak be, amikor a nézők különféle szolgáltatókkal, hivatalokkal vagy vállalkozásokkal kerültek konfliktusba – hosszú ideig az MTV-n volt látható, majd 2010 elején az ATV-re költözött, de ott nem sokáig tartott ki, 2011-ben vették le a képernyőről, és azóta sem tért vissza.


 

Alföldi Róbert provokatív rockoperája is műsorra került 

Az ünnepi műsorfolyam zárásaként az M1 este bemutatta az István, a király című legendás rockoperát, de nem az eredetit, hanem azt, amit Alföldi Róbert 2013-ban, a 30. jubileumi évfordulón rendezett újra. A tizenhárom évvel ezelőtti előadás nagy vitát váltott ki, hiszen a liberális rendező teljesen átértelmezte a megszokott karaktereket; István például bizonytalan, gyenge vagy mellékszereplőnek ható antihősként jelent meg. Sokak szerint a provokáció öncélúvá vált, és művészileg gyengébb megoldásokat hozott a darab. Számos bírálat érte a szereposztást is, mivel a készítők olyan előadókat választottak a főbb szerepekre, akik megosztották a nézőközönséget. 

 

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