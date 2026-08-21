Kitüntették a Soros-világ néhány hazai prominensét

Nem sokkal ezután július 3-án az Élet és Irodalomban megjelent, „A 17. alaptörvény-módosítás – Fogyatkozó alkotmányos eufória” című írása, amiben

Halmai Gábor konkrét javaslatokat fogalmazott meg a köztársasági elnök leváltására, illetve az Alkotmánybíróság teljes átalakítására.

Ebben Halmai többek között azt vázolta fel, hogy „először a NER jelenlegi illiberális Alaptörvényét kell módosításokkal alkalmassá tenni az átmenet levezénylésére, megtisztítva a rendszert azoktól az autokráciából itt hagyott »enklávéktól«, akik képesek megvétózni az átalakulást.” Ezt a liberális jogvédő „negatív alkotmányozásnak” neveztei, amelyet később egy új, társadalmi részvétellel kidolgozott alkotmány elfogadásának, vagyis a „pozitív” szakasznak kell követnie.

Sulyok Tamás leváltásával kapcsolatban azt írta, hogy az eltávolításnak alkotmányossági problémái vannak, és szerinte két elfogadható út lenne: „a kormány vagy a szükségesség és arányosság követelményeinek megfelelő kivételes egyszeri alaptörvény-módosítási megoldást választana, vagy módosítás nélkül alkalmazná az Alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárást.” Ismert, hogy végül az egyszerűbb módszert alkalmazták Magyar Péterék, egyetlen alaptörvénybe iktatott mondattal leváltották az államfőt.

Gyöngyöspata egyik árokásója

Az augusztus 20-án díjazottak között van L. Ritók Nóra is, aki szintén a Soros-világ egyik kedvezményezettje. A pedagógus – aki a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült - a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője és az azonos nevű alapfokú művészeti Iskolát is ő gründolta.

L. Ritók és az alapítványa az egyik résztvevője volt annak a 2020 februárjában rendezett tüntetésnek, amit a gyöngyöspatai kártérítés kikényszerítéséért rendeztek.

A teljes magyarországi Soros-birodalom felsorakozott akkor: a demonstráció főszervezője az a Setét Jenő volt, aki szorosan kötődik Soros szervezeteihez, és több évtizede mindent elkövetett a polgári kormányok lejáratásáért.